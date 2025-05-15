مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول موعد بدء ريفيرو مهام عمله مع الفريق

الخميس، 15 مايو 2025 - 13:59

كتب : أحمد الخولي

خوسيه ريفيرو - المدير الفني فريق أورلاندو بايرتس

ساعات قليلة ويحسم النادي الأهلي مصير المدير الفني الجديد لخلافة السويسري مارسيل كولر.

ورحل الإسباني خوسيه ريفيرو عن قيادة أورلاندو بايرتس تمهيدا لتولي قيادة الأهلي بشكل رسمي.

وكشف مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com: "جلسة بين خوسيه ريفيرو ومحمود الخطيب رئيس الأهلي خلال ساعات لإتمام التعاقد مع الفريق".

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وأوضح المصدر "يبدأ ريفيرو مهام عمله عقب مواجهة البنك الأهلي في الدوري".

ويواجه الأهلي فريق البنك الأهلي مساء يوم السبت ضمن منافسات الجولة السابعة من المرحلة الختامية بالدوري المصري.

ويتربع الأهلي على صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 52 نقطة وبفارق نقطتين عن بيراميدز.

ويختتم الأهلي مشواره في الدوري بمواجهة فريق فاركو يوم 28 من شهر مايو الجاري.

ويتولى عماد النحاس تدريب الأهلي حاليا بشكل مؤقت حتى التعاقد مع مدرب جديد.

وأعلن أورلاندو بايرتس رحيل ريفيرو عن تدريب الفريق بسبب اتفاقه مع فريق آخر.

وسيكون الإسباني خوسيه ريفيرو هو المدير الفني للأهلي في كأس العالم للأندية في شهر يونيو المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية.

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