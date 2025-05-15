خدمة في الجول - طرح تذاكر مواجهة مصر ضد المغرب بأمم إفريقيا للشباب

طرحت شركة تذكرتي تذاكر مواجهة منتخب مصر للشباب أمام المغرب.

ويأتي ذلك ضمن منافسات نصف نهائي بطولة أمم إفريقيا للشباب.

ويلتقي منتخب مصر مع المغرب اليوم الخميس في التاسعة مساءً على استاد الدفاع الجوي.

لحجز التذاكر من هنا

وجاءت أسعار التذاكر كالآتي:

الدرجة الثالثة شمال: 75 جنيها

الدرجة الثالثة يمين: 75 جنيها

الدرجة الأولى: 150 جنيها

وكان قد حسم منتخبا مصر والمغرب مقعدهما في كأس العالم للشباب.

ومن المقرر أن تستضيف تشيلي كأس العالم للشباب في نهاية العام الجاري.