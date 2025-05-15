أرسنال يعلن قميصه الأساسي لموسم 2025-2026.. وموعد ظهوره الأول

الخميس، 15 مايو 2025 - 12:31

كتب : FilGoal

ٌقميص أرسنال للموسم الجديد

أعلن نادي أرسنال عن قميصه الأساسي للموسم الجديد 2025-2026 والمقدم من شركة أديداس.

وكشف أرسنال يوم الخميس عن القميص الجديد المكون من اللونين الأحمر والأبيض.

ويكتمل هذا التصميم بشورت أساسي أبيض بالكامل بتفاصيل حمراء، وجوارب حمراء.

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وأعاد أرسنال شعاره الكامل إلى صدر القميص بعدما اكتفى الموسم الماضي بوضع شعار المدفع فقط.

وسيظهر القميص الجديد لأول مرة في مباراته الأخيرة على أرضه هذا الموسم ضد نيوكاسل يونايتد.

إذ يلتقي أرسنال بنيوكاسل يوم الأحد المقبل على ملعب الإمارات في الجولة قبل الأخيرة من هذا الموسم.

وشارك في بطولة المادة الدعائية نخبة من لاعبي فريقي الرجال والسيدات.

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وقال مايلز لويس سكيلي: "أحب طقمنا الجديد، يبدو عصريًا، أنا متحمس لارتدائه أمام مشجعينا الرائعين. طاقاتهم تُلهمنا، وعندما نرتدي هذا القميص، نشعر بها أكثر من أي وقت مضى".

ويستخدم كل قميص أساسي أصلي تقنية adidas HEAT.RDY لتحسين الراحة والتحكم في الرطوبة، بما في ذلك دمج نسيج شبكي مُهيكل في المناطق الرئيسية وقماش مُصمم بتقنية ثلاثية الأبعاد في مؤخرة العنق لتوفير تهوية مُستمرة.

أرسنال
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