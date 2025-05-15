فيفا يرفع إيقاف الاتحاد الكونغولي

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" رفع الإيقاف الذي تم فرضه سابقا على الاتحاد الكونغولي.

وكان فيفا قد أصدر قرارا بإيقاف الاتحاد الكونغولي لكرة القدم في 6 فبراير الماضي.

وأوضح فيفا أنه قد قرر رفع الإيقاف بعد استيفاء الشروط التي طلبها لرفع تعليق عضوية الاتحاد بما في ذلك إعادة السيطرة الكاملة على مقر الاتحاد إلى اللجنة التنفيذية برئاس جان جي مايولاس.

ويأتي ذلك قبل وقت هام بشأن تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويتواجد منتخب الكونغو رفقة كل من المغرب وزامبيا وتنزانيا والنيجر في المجموعة الخامسة من التصفيات.

ومن المتوقع أن يستأنف منتخب الكونغو مشواره في التصفيات بشكل طبيعي.

ويتصدر منتخب المغرب المجموعة بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة من خمس مباريات خاضهم أسود أطلس.

وكان منتخب الكونغو قد خاض ثلاث مباريات فقط في التصفيات قبل قرار الإيقاف.

وخسر المنتخب الكونغولي مبارياته الثلاثة دون تحقيق أي رصيد من النقاط.