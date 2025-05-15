قبل الجولة الأخيرة.. إيندهوفن يستغل سقوط أياكس الرابع ويخطف صدارة الدوري الهولندي

اقترب إيندهوفن الهولندي من التتويج بلقب الدوري الهولندي، مستغلا تعثر منافسه أياكس في سباق الصدارة.

وسقط أياكس أمستردام في فخ التعادل أمام جرونيجين بهدفين لكل فريق في الأسبوع الـ33 وقبل الأخير من الدوري الهولندي.

وفشل أياكس في تحقيق الفوز للمباراة الرابعة على التوالي ليفقد الصدارة لصالح منافسه إيندهوفن.

أياكس خسر بثلاثية نظيفة أمام نيميخن، وتعادل سبارتا روتردام بهدف لكل فريق، وخسر برباعية أمام أوتريخت، ليحصد نقطتين من أصل 12 نقطة في آخر 4 مباريات، كانت كفيلة بتتويجه مبكرا بلقب الدوري الهولندي.

وفي الجولة ذاتها، استغل إيندهوفن تعثر أياكس المتتالي، وحقق فوزا كبيرا على حساب هيراكلس برباعية مقابل هدف وحيد.

إيندهوفن رفع رصيده إلى 76 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن ملاحقه أياكس 75 نقطة قبل الجولة الأخيرة.

ويرجع آخر تعثر لإيندهوفن في الدوري يوم 30 مارس في مباراة القمة أمام أياكس، والتي حقق فيها الأخير الفوز بثنائية نظيفة في الجولة الـ27 من المسابقة، ليبتعد وقتها أياكس بالصدارة بفارق 9 نقاط أمام ملاحقه إيندهوفن.

ولكن نجح بعدها إيندهوفن في تحقيق الفوز في 6 مباريات على التوالي، فيما اكتفى أياكس بفوزين وخسارتين وتعادلين.

ويلتقي أياكس في الجولة الأخيرة أمام تفنتي، فيما يلتقي إيندهوفن أمام سبارتا روتردام، يوم 18 مايو الساعة الثالثة والنصف عصرًا.

ويعد أياكس أكثر المتوجين بلقب الدوري الهولندي 36 مرة، فيما فاز به إيندهوفن 25 مرة.

وبات إيندهوفن قريبا من الفوز بلقب الدوري الهولندي للعام الثاني على التوالي حيث يحمل لقب المسابقة، فيما يرجع آخر تتويج لأياكس بلقب الدوري إلى موسم 2021 - 2022.