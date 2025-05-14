مصدر من كاف يوضح لـ في الجول حقيقة زيادة عدد الأندية في المسابقات القارية

الأربعاء، 14 مايو 2025 - 22:10

كتب : محمد عبد العظيم

دوري أبطال إفريقيا - الكونفدرالية

أوضح مصدر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) حقيقة زيادة عدد الأندية المشاركة في المسابقات القارية بدءا من الموسم المقبل.

وربطت بعض التقارير خلال الأشهر الأخيرة إمكانية زيادة عدد الأندية المشاركة في مسابقتي دوري الأبطال والكونفدرالية.

وقال مصدر من كاف لـ FilGoal.com: "زيادة عدد الأندية في البطولات الإفريقية طُرحت في مارس الماضي لكنها مجرد فكرة لم يناقشها المكتب التنفيذي حتى الآن".

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وأضاف "حتى الآن لم يدخل ذلك المقترح في جدول أعمال اجتماع المكتب التنفيذي في اجتماعاته المقبلة".

وأتم "لا توجد مؤشرات لتطور الأمر خلال الفترة المقبل".

وشارك 59 فريقا من أصل 47 اتحاد محلي في نسخة 2024-25 من دوري أبطال إفريقيا.

ووصل بيراميدز وصنداونز الجنوب إفريقي لنهائي النسخة الحالية.

فيما شارك 50 فريقا من أصل 40 اتحاد محلي في نسخة 2024-25 من الكونفدرالية.

ووصل نهضة بركان المغربي وسيمبا التنزاني لنهائي النسخة الحالية.

دوري أبطال إفريقيا الكونفدرالية
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