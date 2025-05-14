لن يلحق المتبقي من الموسم.. محمود صابر يعلن تفاصيل إصابته

أعلن محمود صابر لاعب سموحة المعار من بيراميدز تفاصيل إصابته خلال مواجهة فريقه ضد إنبي في الدوري.

محمود صابر النادي : سموحة سموحة

ولن يلحق محمود صابر بالمتبقي من الموسم الجاري ليعود بذلك إلى فريقه بيراميدز.

وكشف صابر عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "الحمد لله رب العالمين، قدر الله وما شاء فعل، جزع في الرباط الخارجي للركبة وخلع في عظمة الرجل وجزع في الرباط الصليبي الخلفي وجزع في أربطة الأنكل".

ويأتي سموحة في المركز السادس من مرحلة الهبوط بجدول ترتيب الدوري المصري.

وجمع سموحة 23 نقطة من 23 مباراة وبفارق 4 نقاط عن المراكز المؤدية للهبوط.

ويلعب سموحة مباراته المقبلة أمام الاتحاد مساء بعد غدا الجمعة ضمن منافسات الجولة السابعة.

وخاض محمود صابر 25 مباراة هذا الموسم بمختلف المسابقات وساهم في 5 أهداف.

ونجح صابر خلال مسابقة الدوري في تسجيل هدفين وصناعة مثلهما.