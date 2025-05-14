لن يلحق المتبقي من الموسم.. محمود صابر يعلن تفاصيل إصابته

الأربعاء، 14 مايو 2025 - 20:14

كتب : عمرو نبيل

محمود صابر - سموحة

أعلن محمود صابر لاعب سموحة المعار من بيراميدز تفاصيل إصابته خلال مواجهة فريقه ضد إنبي في الدوري.

محمود صابر

النادي : سموحة

سموحة

ولن يلحق محمود صابر بالمتبقي من الموسم الجاري ليعود بذلك إلى فريقه بيراميدز.

وكشف صابر عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "الحمد لله رب العالمين، قدر الله وما شاء فعل، جزع في الرباط الخارجي للركبة وخلع في عظمة الرجل وجزع في الرباط الصليبي الخلفي وجزع في أربطة الأنكل".

أخبار متعلقة:
سابع انتصارات الجمل.. إنبي ينتصر على سموحة بهدف حتحوت هدف ملغي وبطاقة حمراء.. سموحة وطلائع الجيش يتعادلان سلبيا في صراع الهبوط الإسماعيلي يطالب بإعادة مباراة سموحة لوجود خطأ في تطبيق القانون الخطر يقترب؟ الإسماعيلي يتعادل مع سموحة وينتظر هدية من الجونة

ويأتي سموحة في المركز السادس من مرحلة الهبوط بجدول ترتيب الدوري المصري.

وجمع سموحة 23 نقطة من 23 مباراة وبفارق 4 نقاط عن المراكز المؤدية للهبوط.

ويلعب سموحة مباراته المقبلة أمام الاتحاد مساء بعد غدا الجمعة ضمن منافسات الجولة السابعة.

وخاض محمود صابر 25 مباراة هذا الموسم بمختلف المسابقات وساهم في 5 أهداف.

ونجح صابر خلال مسابقة الدوري في تسجيل هدفين وصناعة مثلهما.

الدوري المصري محمود صابر سموحة بيراميدز
نرشح لكم
اتحاد الكرة يخاطب الأندية بشأن تراخيص العمل للاعبين والمدربين الأجانب ريفيرو: انطلقت من القاع.. وإنجازاتي لم تأت بـ"اليناصيب" خبر في الجول - إصابة عزمي غومة لاعب فاركو بقطع في الرباط الصليبي خبر في الجول - اللجنة الفنية باتحاد الكرة ترفض زيادة عدد الأجانب.. والحسم 20 مايو تقرير مغربي: الوداد يواجه بورتو وإشبيلية وديا ضمن استعدادات كأس العالم للأندية مصدر مقرب من ريفيرو لـ في الجول: المدرب الإسباني سيصل مصر خلال ساعات للتوقيع مع الأهلي الزمالك يعلن سفر حسين لبيب إلى فرنسا للخضوع لفحوصات طبية خبر في الجول - حمزة علاء لم يبلغ الأهلي برحيله نهاية الموسم.. ومحاولة أخيرة للتجديد
أخر الأخبار
تقرير: غياب رونالدو وسيماكان عن تدريبات النصر قبل مواجهة التعاون 3 دقيقة | سعودي في الجول
"نحن أناس لا يستسلمون أبدا".. شاختار دونتسك بطلا لـ كأس أوكرانيا 2024-25 6 دقيقة | الكرة الأوروبية
عصام هلال لـ في الجول: وصلت مع كهرباء وعصمت إلى مصراتة وفي انتظار العودة للقاهرة 49 دقيقة | الكرة المصرية
كرة يد - انتصار سيدات الأهلي في بداية مشوارهن ببطولة كأس الكؤوس ساعة | رياضة نسائية
مصدر من كاف يوضح لـ في الجول حقيقة زيادة عدد الأندية في المسابقات القارية ساعة | الكرة الإفريقية
رسميا - موناكو يعلن ضم إريك داير لمدة 3 سنوات ساعة | ميركاتو
مباشر الدوري الإسباني - ريال مدريد (0)-(1) مايوركا.. مودريتش يهدر التعادل ساعة | الدوري الإسباني
تقارير: ريال مدريد يتوصل لاتفاق لضم ديان هويسين ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أمم إفريقيا للشباب - مصر (2)-(2) غانا.. إلــــــــــى كأس العالم 2 خبر في الجول - لجنة التظلمات تناقش قرارات الرابطة بشأن أزمة القمة.. والقرار الأقرب 3 مصدر من رابطة الأندية لـ في الجول: بيان لجنة التظلمات غير صحيح.. أرسلنا كل ما طُلب بشان بأزمة القمة 4 كأس الأمم للشباب - نيجيريا تقصي حامل اللقب وتتأهل لكأس العالم