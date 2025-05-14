سكاي: مانشستر سيتي يتوصل لاتفاق مع ليفركوزن لبدء التفاوض لضم فيرتز

الأربعاء، 14 مايو 2025 - 19:24

كتب : FilGoal

فلوريان فيرتز - باير ليفركوزن

توصل مانشستر سيتي لاتفاق مع باير ليفركوزن من أجل بدء المفاوضات لضم فلوريان فيرتز.

ويسعى مانشستر سيتي لتعويض رحيل كيفين دي بروين بنهاية الموسم الجاري.

وكشفت شبكة سكاي سبورتس أن مانشستر سيتي توصل لاتفاق مع ليفركوزن من أجل بداية المفاوضات مع فلوريان فيرتز.

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وأشار التقرير إلى أنه من المقرر سفر فيرتز وعائلته إلى إنجلترا من أجل بدء المفاوضات مع مانشستر سيتي.

في حالة فيرتز، يعتمد الأمر على التوصل إلى اتفاق مع ليفركوزن، إذ ينتهي عقد اللاعب الألماني في عام 2027.

وبحسب سكاي سبورت ألمانيا، فإن باير ليفركوزن يفضل انتقال فلوريان فيرتز إلى ناد خارج ألمانيا حال رغبته في الرحيل.

وكان باير ليفركوزن قد تعاقد مع فيرتز في شتاء 2020 قادما من كولن مقابل 200 ألف يورو.

وظل اللاعب البالغ من العمر 21 عاما في فريق تحت 19 عاما لمدة 6 أشهر قبل أن ينضم للفريق الأول في صيف 2020.

ودخل فيرتز دائرة اهتمام فريقي بايرن ميونيخ وريال مدريد خلال الفترة الماضية.

وخاض فيرتز مع باير ليفركوزن 196 مباراة سجل خلالهم 57هدفا.

ومع منتخب ألمانيا خاض 29 مباراة سجل خلالهم 6 أهداف.

وتوج اللاعب الألماني مع ليفركوزن بالدوري الألماني والكأس والسوبر المحلي.

كما ظفر بلقب يورو تحت 21 سنة مع منتخب ألمانيا في 2020.

الدوري الإنجليزي باير ليفركوزن مانشستر سيتي
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