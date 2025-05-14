مدرب شباب المغرب: علينا أن نتحلى بالواقعية ضد مصر كي نتأهل للنهائي

شدد محمد وهبي المدير الفني لمنتخب شباب المغرب بأن عليهم التحلي بالواقعية خلال لقاء منتخب مصر في نصف نهائي أمم إفريقيا للشباب.

ويستعد منتخب مصر للقاء المغرب في نصف نهائي أمم إفريقيا للشباب غدا الخميس بعدما حسم كلاهما بطاقة التأهل لكأس العالم في تشيلي شهر أكتوبر المقبل.

وقال وهبي في المؤتمر الصحفي: "منتخب المغربي يتحلى بالواقعية أمام مصر".

وأضاف "علينا أن نتحلى بالواقعية، وأن نسجل من الفرص التي تُتاح لنا، وعلينا أيضا أن نتمتع بالتركيز والهدوء في مثل هذه المباراة، لكي نتأهل للنهائي".

وواصل "نريد الذهاب إلى المونديال ونحن أبطال إفريقيا، فرحة اللاعبين كانت كبيرة بتحقيق الهدف الأساسي والأهم، وهو التأهل لكأس العالم، لذلك كانت هناك حالة ارتياح كبيرة بعد المباراة الماضية".

وأتم "منذ اليوم الأول لي في قيادة منتخب الشباب المغربي، أشدد دائما في حديثي مع اللاعبين على ضرورة التركيز على أنفسنا فقط، لا نركز على التحكيم أو الأجواء أو أرضية الملعب، فقط أنفسنا وطريقة لعبنا، التحكيم يخطئ وأحيانًا الأخطاء تكون في صالحنا وفي أحيان أخرى تكون ضدنا، لذلك تركيزنا على أنفسنا فقط".

ويلتقي منتخب مصر مع المغرب غدا الخميس في التاسعة مساءً على استاد الدفاع الجوي.