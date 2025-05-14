للمشاركة في كأس العالم للأندية - ريال مدريد يطلب من ليفربول التخلي عن ألكسندر أرنولد مجانا

الأربعاء، 14 مايو 2025 - 16:06

كتب : FilGoal

ترينت ألكسندر أرنولد - ليفربول

ذكرت جريدة تليجراف أن ريال مدريد طلب من ليفربول التخلي عن ترينت ألكسندر أرنولد مجانًا ليتمكن من المشاركة في دور المجموعات بكأس العالم للأندية.

وينتهي تعاقد الدولي الإنجليزي مع ليفربول بشكل رسمي يوم 30 يونيو 2025، فيما يشارك ريال مدريد في كأس العالم للأندية منتصف يونيو.

لم يقدم النادي الإسباني عرضا ماليا لليفربول، ويأمل أن يتراجع ويسمح للظهير الأيمن بالانضمام إليه مجانا قبل انتهاء عقده في 30 يونيو.

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تواصل ريال مدريد مع ليفربول الأسبوع الماضي بعد إعلان ألكسندر أرنولد نيته الرحيل.

سيوقع اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا على عقد مدته 5 سنوات مع ريال مدريد في صفقة انتقال حر.

ويريد ريال مدريد أن يكون ترينت جزءًا من الفريق الذي سيسافر إلى الولايات المتحدة للمشاركة في بطولة العالم للأندية التي ستبدأ في 14 يونيو.

ويأمل ريال مدريد أن يستغني ليفربول عن الدولي الإنجليزي، مع اقتراحه بالتنازل عن راتبه الشهري الأخير.

أشارت تقارير إسبانية إلى أن ريال مدريد مستعد لعرض ما بين 500 ألف و850 ألف جنيه إسترليني، لكن لا يُعتقد أن هذا جزء من استراتيجيتهم حاليًا.

في ظل الوضع الراهن، سيغيب ألكسندر-أرنولد عن مباريات ريال مدريد في دور المجموعات ضد الهلال السعودي في 18 يونيو، وباتشوكا المكسيكي في 22 يونيو، وسالزبورج في 27 يونيو.

تبدأ مراحل خروج المغلوب من البطولة في 28 يونيو، وتنتهي مباريات دور الـ 16 في 1 يوليو - وهو، نظريًا، أول موعد يمكن لألكسندر أرنولد أن يلعب فيه مع ريال مدريد.

لكن هذا يتطلب أيضًا موافقة ليفربول على سفره إلى الولايات المتحدة في الوقت المناسب للمشاركة. وإلا، فسيتعين عليه الانتظار حتى ربع النهائي، في حال وصول ريال مدريد، والمقرر إقامته في 4 و5 يوليو، على أن يكون النهائي في 13 يوليو.

سيتعين على ريال مدريد أيضًا تسجيله في الوقت المحدد، مع أن ذلك مسموح به من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا). يمكن للأندية المشاركة في كأس العالم للأندية الاستفادة من فترة انتقالات خاصة خلال البطولة بين 27 يونيو و3 يوليو.

وتوج ألكسندر أرنولد بـ 9 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022، وأخيرا الدوري الإنجليزي 2024-2025.

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