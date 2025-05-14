كاباكا : تعاهدنا على عبور مباراة المغرب.. ولن نفرط في حلمنا

الأربعاء، 14 مايو 2025 - 15:22

كتب : FilGoal

أحمد خالد كاباكا - مصر للشباب ضد غانا

يأمل أحمد خالد "كاباكا" قائد منتخب مصر للشباب التفوق على المغرب والوصل لنهائي أمم إفريقيا للشباب.

ويستعد منتخب مصر للقاء المغرب في نصف نهائي أمم إفريقيا للشباب غدا الخميس بعدما حسم كلاهما بطاقة التأهل لكأس العالم في تشيلي شهر أكتوبر المقبل.

وقال أحمد خالد "كاباكا" في المؤتمر الصحفي: "لدينا رغبة حقيقية وإصرار على إسعاد الشعب المصري ومواصلة المشوار القاري بنفس القوة وذلك بعد النجاح في قطع تذكرة التأهل للمونديال".

وأضاف "الصعود لكأس العالم منح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة قبل لقاء المغرب غدا".

وأكمل "عاهدتنا أمام الله على القتال من أجل تحقيق النهاية السعيد ونحترم منتخب المغرب الكبير".

وأردف "نحلم بالصعود إلى النهائي واللعب في استاد القاهرة المبهر وإسعاد الجماهير".

وأتم "فعلنا ذلك ‘مام جنوب افريقيا ونجحنا بفضل الله في العبور من المحطات الصعبة ولم يعد أمامنا سوي محطة واحدة للاقتراب من النهائي الحلم ولن نفرط في حلمنا وسنقاتل من أجله".

ويلتقي منتخب مصر مع المغرب غدا الخميس في التاسعة مساءً على استاد الدفاع الجوي.

أحمد خالد كاباكا منتخب مصر للشباب أمم إفريقيا للشباب
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