فليك: كوبارسي وليفاندوفسكي جاهزان.. وما حدث مع أراوخو لم يكن فيه احترام

شدد هانز فليك مدرب برشلونة على جاهزية باو كوبارسي وروبرت ليفاندوفسكي لمواجهة إسبانيول.

ويستعد برشلونة لمواجهة إسبنايول غدا الخميس على ملعب الأخير بالجولة 36 من الدوري الإسباني.

وقال فليك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "مواجهة إسبانيول هي دربي وقد تحسنوا كثيرا في النصف الثاني من الموسم، بالنسبة لنا من المهم أن نظهر بتركيز ورغبة عالية في الفوز".

وواصل "إصابة كوبارسي في التدريبات؟ هو بخير وأنهى التدريب ويستطيع اللعب غدا بشكل طبيعي".

وأكمل "لا أعرف ما إذا كنت سأتابع مباراة ريال مدريد الليلة أم لا لكن بالتأكيد سأعرف ما حدث في المباراة، والأهم بالنسبة لي هو التركيز على مباراة الغد".

وعن حارس فريقه ضد إسبانيول قال: "قررت عدم التحدث عن التشكيل الأساسي، أنا آسف".

وتابع "الوقت ليس مناسبا للحديث عن التجديد، قلت من قبل إنني لست في عجلة، لدي سنة إضافية للعمل في برشلونة وأنا سعيد جدا لكن لم يتم شيء بعد وعلينا أن ننتظر وبالنسبة لي لا مشكلة في الانتظار".

وشدد "لم أفكر في الموسم المقبل حتى الآن لأننا لدينا ثلاث مباريات أخيرة وبعد نهاية الموسم سنتحدث عن كل شيء".

وأردف "أنشيلوتي قام بعمل رائع في ريال مدريد وكان ناجحا للغاية وكما قلت سابقا هو رجل نبيل وأحد أفضل المدربين في العالم وأكثرهم نجاحا، أتمنى له كل التوفيق في وظيفته الجديدة وأعتقد أنه سيجد فريقا رائعا وآمل أن يتمكن من مواصلة تحقيق النجاحات هناك".

وكشف "ليفاندوفسكي بحالة جيدة وبالطبع جاهز للعب ولكن ليس لدي شيء آخر لأقوله".

وأضاف "تغيير مدرب ريال مدريد بسببي؟ لا أفكر في الفرق الأخرى، كل طاقتي موجهة لبرشلونة وأحب العمل هنا وجماهيرنا مذهلة وتقدم لنا الدعم ولدي أقصى درجات الاحترام للفريق وأركز فقط على ذلك".

وعن أحداث مباراة إسبانيول منذ عامين قال: "لا أعتقد أنه من الجيد التفكير في هذا الأمر، علينا أن نقاتل من أجل الثلاث نقاط وأعلم ما حدث لأنني شاهدته ولكن بالنسبة لي الأمور يجب أن تدار باحترام، سنقاتل من أجل الثلاث نقاط ثم سنفعل ما هو صائب".

وشدد "لا يعجبني ما حدث باتجاه أراوخو بعد مواجهة إنتر، تحدثت معه وسأدافع دائما عن لاعبي، في النهاية كلنا نرتكب الأخطاء في المباريات وفي الحياة أيضا، وما حدث له لم يكن فيه احترام لذلك يجب علينا أن نحميه وندافع عنه، كل شخص يعمل في هذه المهنة مر بمواقف مماثلة ولكن المهم أن تعرف كيف تدير الأمور".

وأتم "أنا سعيد من أجل الجماهير وبالطريقة التي عدنا بها ضد ريال مدريد، بعد هدفنا الثاني ولمدة 24 دقيقة لم يكن هناك تواصل من ريال مدريد في نصف ملعبنا، عندما شاهدت ذلك شعرت بأن تلك الدقائق مرت أسرع من الطبيعي، إنه شيء يدعو للفخر وأنا سعيد من أجل النادي".

ويحتاج برشلونة لتحقيق فوز وحيد من أجل التتويج بالدوري بشكل رسمي.