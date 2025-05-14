استبعاد حارس ريال مدريد من مواجهة مايوركا

الأربعاء، 14 مايو 2025 - 14:31

كتب : FilGoal

أندري لونين - قادش ضد ريال مدريد

أعلن نادي ريال مدريد استبعاد الحارس أندري لونين من قائمة الفريق لمباراة ريال مايوركا.

ويحل مايوركا ضيفا على ريال مدريد ضمن الجولة 36 من الدوري الإسباني.

وأوضح ريال مدريد أن الحارس الأوكراني تم استبعاده في اللحظات الأخيرة بسبب كدمة في يده اليمنى تعرض لها خلال تدريبات الاثنين.

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وتم استدعاء فران جونزاليس ليحل محله.

ومن المتوقع أن يحرس تيبو كورتوا مرمى الفريق الملكي كالعادة.

وتقلصت آمال ريال مدريد في التتويج باللقب بعدما خسر على يد برشلونة المتصدر في الجولة 35 من الدوري الإسباني.

فقد رفع البلوجرانا رصيده إلى النقطة 82 في الصدارة قبل 3 جولات من نهاية الدوري.

فيما تجمد رصيد ريال مدريد عند النقطة 75 في المركز الثاني.

ريال مدريد أندري لونين
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