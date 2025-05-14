خبر في الجول - عرض جديد من الأهلي لتجديد عقد رامي ربيعة.. وموقف اللاعب

الأربعاء، 14 مايو 2025 - 12:50

كتب : أحمد الخولي

رامي ربيعة - الأهلي

قدم النادي الأهلي عرضا جديدا لتجديد عقد لاعبه رامي ربيعة.

رامي ربيعة

النادي : الأهلي

الأهلي

وينتهي تعاقد ربيعة مع الأهلي بنهاية الموسم الحالي ويحق له التوقيع حاليا لأي فريق بشكل مجاني.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي قد تقدم بعرض جديد لتجديد عقد ربيعة ولكن اللاعب طلب زيادة المبلغ المعروض، ولا تزال حاليا المفاوضات جارية بين الطرفين.

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ويلعب ربيعة مع الفريق الأول للأهلي منذ عام 2011.

وكان المدافع صاحب الـ 31 عاما قد انتقل إلى سبورتنج لشبونة لمدة موسم في 2014 قبل العودة للأهلي من جديد.

وشارك ربيعة خلال الموسم الحالي بقميص الأهلي في 35 مباراة وتمكن من تسجيل ثلاثة أهداف وصناعة هدف.

وتوج ربيعة خلال مشواره مع الأهلي بـ 28 لقبا.

ويستعد الأهلي لمواجهة البنك الأهلي في الجولة السابعة من المرحلة النهائية للدوري المصري الممتاز.

رامي ربيعة الأهلي الدوري المصري
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