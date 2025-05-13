انتهت في الدوري - حرس الحدود (1)-(1) البنك الأهلي

نقدم لكم تغطية مباشرة لمباراة حرس الحدود أمام البنك الأهلي في الجولة الجولة السادسة من مجموعة البطولة للدوري المصري على استاد المكس في الإسكندرية.

ويحتل حرس الحدود المركز الـ15 برصيد 22 نقطة، فيما يحل البنك الأهلي رابعا برصيد 36 نقطة، ويسعى لخطف المركز الرابع المؤهل للكونفدرالية الإفريقية.

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نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1.

ق 89: كرة عرضية من إسحاق يعقوبو تابعها أسامة فيصل لتصل لياو أنور على خط المرمى ولكنه سددها بجوار القائم.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل 1-1

ق 45+10: جووووول التعادل للبنك الأهلي عن طريق أسامة فيصل من ضربة جزاء.

ق 45+9: ضربة جزاء لصالح البنك الأهلي بعد اصطدام الكرة بيد مدافع حرس الحدود.

ق 26: جوووووول عمرو جمال يسجل الهدف الأول لحرس الحدود بتسديدة قوية اصطدمت بالقائم قبل أن تسكن الشباك.

بداية المباراة