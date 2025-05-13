انتهت الدوري - فاركو (1)-(1) المصري.. تعادل بين الفريقين
الثلاثاء، 13 مايو 2025 - 16:49
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة فاركو ضد المصري في الجولة السادسة من المرحلة النهائية للدوري المصري الممتاز.
تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نهاية المباراة بالتعادل
ق 71: جوووول بعد خطأ فادح من أحمد عوض مدافع فاركو بالخطأ في مرماه
ق 67: ميدو جابر يهدر التعادل بغرابة
ق 59: التعادل يضيع من إيبوكا
ق 58: فرصة الثاني تضيع من فاركو
ق 51: جووووووووووول أحمد شريف والأول لفاركو
انطلاق المباراة
نرشح لكم
الأهلي يواصل انتصاراته مع النحاس بفوز صعب على سيراميكا كليوباترا التشكيل - مدبولي أساسي مع البنك الأهلي.. وعمرو جمال يقود هجوم حرس الحدود بالنيران الصديقة.. المصري يتعادل مع فاركو تشكيل بيراميدز - إبراهيم عادل يقود الهجوم ضد الزمالك.. وعودة مصطفى فتحي تشكيل الزمالك - الرمادي يجري 3 تغييرات أمام بيراميدز.. وعودة أحمد حمدي ثالث أهداف بنشرقي والمساهمة الـ 26 لـ إمام عاشور بهدف أمام سيراميكا كليوباترا تقرير: خوسيه ريفيرو يصل مصر فجر الأربعاء لقيادة الأهلي انتهت الدوري المصري - سيراميكا كليوباترا (0)-(1) الأهلي.. نهاية المباراة