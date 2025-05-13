انتهت الدوري - فاركو (1)-(1) المصري.. تعادل بين الفريقين

الثلاثاء، 13 مايو 2025 - 16:49

كتب : FilGoal

فاركو - المصري

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة فاركو ضد المصري في الجولة السادسة من المرحلة النهائية للدوري المصري الممتاز.

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نهاية المباراة بالتعادل

ق 71: جوووول بعد خطأ فادح من أحمد عوض مدافع فاركو بالخطأ في مرماه

ق 67: ميدو جابر يهدر التعادل بغرابة

ق 59: التعادل يضيع من إيبوكا

ق 58: فرصة الثاني تضيع من فاركو

ق 51: جووووووووووول أحمد شريف والأول لفاركو

انطلاق المباراة

المصري فاركو الدوري المصري
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