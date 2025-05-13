تشكيل المصري - ميدو جابر وبامبو يقودان الهجوم ضد فاركو

الثلاثاء، 13 مايو 2025 - 16:43

كتب : FilGoal

مباراة غزل المحلة أمام المصري في كأس عاصمة مصر

أعلن أنيس بوجلبان مدرب المصري تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد فاركو.

ويلتقي المصري مع فاركو على استاد برج العرب بالجولة السادسة من المرحلة النهائية للدوري المصري.

ويقود ميدو جابر وكريم بامبو تشكيل المصري.

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وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: محمود جاد.

الدفاع: كريم العراقي - محمد هاشم - خالد صبحي - حسن علي.

الوسط: محمد مخلوف - سامادو أتدجيكو - عبد الرحيم دغموم.

الهجوم: ميدو جابر - صلاح محسن - كريم بامبو.

ويحتل المصري المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 30 نقطة وبفارق نقطتين عن البنك الأهلي صاحب المركز الرابع المؤهل لكأس الكونفدرالية الإفريقية.

بينما يحتل فاركو المركز السابع برصيد 23 نقطة.

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