سوبوسلاي: صلاح يستطيع قول ما يقوله كريستيانو رونالدو عن نفسه

الثلاثاء، 13 مايو 2025 - 16:20

كتب : FilGoal

دومينيك سوبوسلاي - محمد صلاح - ليفربول

يرى دومينيك سوبوسلاي لاعب وسط ليفربول أن زميله محمد صلاح وصل لمستويات رائعة تضاهي ما وصل إليه كريستيانو رونالدو، فيما يتعلق بتحطيم الأرقام القياسية باستمرار.

ويتزامل سوبوسلاي مع صلاح منذ صيف 2023 حين انضم للريدز قادما من لايبزيج.

وقال سوبوسلاي في تصريحات لموقع ناديه: "تألق محمد صلاح هذا الموسم لا يُصدق. أشعر وكأنه يُحطم رقمًا قياسيًا جديدًا كل أسبوع".

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وتابع "أعتقد أن كريستيانو رونالدو قال ذات مرة (لا أهتم بالأرقام القياسية، بل الأرقام القياسية هي التي تلاحقني) أعتقد أن محمد صلاح يستطيع قول الشيء نفسه الآن، لأنه يُحطم رقمًا قياسيًا جديدًا كل أسبوع".

وأضاف المجري "هناك العديد من اللاعبين في ليفربول الذين لعبوا دورا كبيرا في نجاحنا هذا الموسم، وبالطبع كان محمد صلاح واحدا منهم".

ويعيش نجم بازل السابق موسمه الثامن بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 398 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 244 هدفا وصنع 110 أهداف.

وتوج بـ9 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022، وأخيرا الدوري الإنجليزي 2024-2025.

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