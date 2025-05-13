مهاجم نوتنجهام يخضع لعملية جراحية بعد اصطدامه بالقائم

خضع تايو أونيي مهاجم نوتنجهام فورست لعملية جراحية في البطن حسبما أعلن ناديه.

وذلك بعد اصطدامه بالقائم خلال مباراة فريقه ضد ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي يوم الأحد.

وسقط اللاعب الدولي النيجيري بعد اصطدامه بالقائم ثم تلقى العلاج.

وعاد أونيي للمشاركة في المباراة بعد تلقي العلاج، لكنه لم يشعر بالراحة في الدقائق الـ10 الأخيرة.

وقال نونو إسبيريتو سانتو مدرب نوتنجهام إن اللاعب لم يستبدل بسبب سوء تفاهم بين الجهازين الفني والطبي.

ويصارع فورست على التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

إذ يتأخر بنقطة واحدة عن تشيلسي صاحب المركز الخامس.

ويحل نوتنجهام ضيفا على وست هام يونايتد في الجولة قبل الأخيرة يوم الأحد المقبل.