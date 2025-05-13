بظهور مرموش.. مانشستر سيتي يعلن قميصه الجديد

أعلن نادي مانشستر سيتي عن قميصه الجديد والذي سيخوض به موسم 2025/2026.

القميص جاء باللون السماوي التقليدي للنادي مع تواجد خط أبيض يتوسطه.

وأعلن النادي عن القميص عن طريق مقطع فيديو ترويجي ظهر به أكثر من لاعب من النادي.

ومن ضمن اللاعبين الذين ظهروا بالفيديو كان عمر مرموش والذي ظهر وهو يقوم بخدعة ساحر وهو يتلاعب بثلاث كرات صغيرة بيده.

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كما ظهرت ميكا ريتشاردز وليسكوت لاعبا الفريق السابقين.

وأصبح مانشستر سيتي أول فريق يعلن عن قميصه الجديد للموسم المقبل بالدوري الإنجليزي.

ويستعد مانشستر سيتي لخوض نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي عندما يواجه بورنموث يوم السبت المقبل 17 مايو.

ويتبقى مباراتين لمانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي ضد كل من بورنموث وفولام.

ويحتل مانشستر سيتي حاليا المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 65 نقطة وبفارق نقطتين عن أستون فيلا صاحب المركز السادر غير المؤهل لدوري أبطال أوروبا.