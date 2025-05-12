الخطيب يكرم سامي قمصان

الإثنين، 12 مايو 2025 - 23:51

كتب : FilGoal

محمود الخطيب - سامي قمصان

كرم محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، سامي قمصان المدرب العام السابق للفريق.

وبحسب الموقع الرسمي للأهلي، فقد تم التكريم على الجهود المخلصة التي بذلها قمصان خلال فترة توليه المسئولية مع زملائه في الجهاز الفني، والتي شهدت نجاحات عدة وساهم بشكل كبير في حصد الأهلي للعديد من البطولات المحلية والقارية.

وأشاد الخطيب بما قدمه قمصان خلال سنوات عمله، التي كان خلالها نموذجا للتفاني والإخلاص والالتزام ‏بمبادئ الأهلي.

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وتمنى الخطيب التوفيق لقمصان في ‏خطواته المستقبلية القادمة.‏

وشدد الخطيب على تقديره الكامل لكل أعضاء الجهاز الفني السابق، وما بذلوه من جهد وعمل خلال فترة توليهم المسئولية.

حوار قمصان بعد الرحيل

قال قمصان في تصريحاته لقناة إم بي سي مصر 2 قبل أيام: "كنت أتمنى التواجد في كأس العالم للأندية. هذا شيء يحدث لأول مرة ولا يتكرر كثيرا. ولكني أتواجد الآن كمشجع ولو طُلب مني أي دور في النادي سألبيه".

وأضاف "كنت بعيدا عن دخول النادي. لم أكن نجما حين كنت لاعبا ربما بسبب الإصابات ولكني نجحت في مجال آخر وهذا ما جعل الإدارة تضعني في الحسبان".

وتابع "لا أسوق لنفسي ولا أريد إبهار الناس بما أفعله. أؤدي ما عليَّ وإلا ما كنت لأتواجد في الجهاز الفني للأهلي لـ 7 سنوات".

وأكمل "حققت نجاحات تدريبية في غزل شبين وحرس الحدود ثم مع الناشئين في الأهلي. ورحيلي مع رحيل كولر أمر طبيعي يحدث مع تغيير الجهاز الفني".

وعن عدم حديثه عن إسهاماته مع المدربين قال: "هذا أمر طبيعي وهذا دوري كمساعد. حين أكون أنا صاحب القرار سأتحدث عما أفعله".

وواصل "قبل مباراة صنداونز الأخيرة كان كولر أعظم مدرب في العالم وبعدها صار أسوأ مدرب في العالم".

وأكمل "مشهد إلقاء الزجاجات على كولر مؤسف للغاية وهذا ليس جمهور الأهلي. البعض لا يستوعب أن عمل المدير الفني قائم على التصور والخطأ وارد وكذلك غياب التوفيق".

وتابع "إذا لعبت بنفس الشكل الذي حققت به نتيجة جيدة ولم توفق سيقولون لك "لماذا لم تغير؟" وإن غيرت ولم تحقق الفوز سيقولون "لماذا غيرت؟"

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