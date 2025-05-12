تسعة بدون كريستيانو.. النصر يسحق الأخدود ويقربه من الدرجة الثانية

الإثنين، 12 مايو 2025 - 23:16

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - النصر - ساديو ماني

في غياب كريستيانو رونالدو، سحق النصر مضيفه الأخدود بتسعة أهداف دون رد في الجولة الـ 31 من الدوري السعودي.

تقدم أيمن يحيى في الدقيقة 17، وفي الدقيقة 20 أضاف الكولومبي جون دوران الهدف الثاني بصناعة يحيى.

واستمرت أهداف النصر بالثالث من الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش في الدقيقة 27.

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وفي الدقيقة 45+6 أضاف السنغالي ساديو ماني رابع الأهداف من ركلة جزاء.

وعاد دوران للتسجيل في الدقيقة 52 بالهدف الخامس من صناعة أوتافيو.

بينما سجل ساديو ماني سادس الأهداف في الدقيقة 59 بعد تمريرة من أيمن يحيى.

وفي الدقيقة 64 سجل ماني ثالث أهدافه الشخصية وسابع أهداف العالمي، بتمريرة من نواف بوشل.

وأكمل ماني السوبر هاتريك في الدقيقة 74، بصناعة أخرى من بوشل.

وأخيرا في الدقيقة 94 سجل محمد مران الهدف التاسع من ركلة جزاء.

الفوز الساحق رفع رصيد النصر إلى 63 نقطة في المركز الثالث المؤهل لبطولة آسيا للنخبة.

وفي المركز السابع عشر يقبع الأخدود وخطر الهبوط يقترب منه أكثر، برصيد 28 نقطة وبفارق 4 نقاط عن مناطق الأمان.

ساديو ماني كريستيانو رونالدو الدوري السعودي النصر الأخدود
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