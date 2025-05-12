كأس الأمم للشباب - نيجيريا تقصي حامل اللقب وتتأهل لكأس العالم

حجز منتخب نيجيريا مقعده كأول المتأهلين لكأس العالم للشباب بعد تجاوز السنغال حامل اللقب في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية للشباب.

ويقام كأس العالم في تشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر 2025.

وتأهل منتخب نيجيريا إلى نصف النهائي بعد تجاوز عقبة السنغال بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي من شوطين بالتعادل السلبي دون أهداف.

ويلتقي المنتخب النيجيري في نصف النهائي أمام الفائز من مباراة جنوب إفريقيا أمام الكونغو الديمقراطية المقررة مساء اليوم.

المنتخب النيجيري الأكثر تتويجا في تاريخ كأس الأمم للشباب بـ7 ألقاب، يسعى للعودة إلى منصة التتويج بعد غياب 10 سنوات.

ويعود آخر فوز للنسور إلى بطولة 2015 والتي حقق فيها الفوز في المباراة النهائية على حساب أصحاب الأرض السنغال بنتيجة 1-0.

وفشل المنتخب السنغالي حامل اللقب في التأهل لكأس العالم بعد الخروج أمام نيجيريا من ربع النهائي.

وتأهل المنتخب النيجيري كوصيف المجموعة الثانية بـ5 نقاط خلف المغرب المتصدر بـ7 نقاط، فيما تأهل المنتخب السنغال كوصيف للمجموعة الثالثة بـ4 نقاط، خلف غانا متصدر الترتيب بـ7 نقاط.

وتقام في تمام السادسة مساء اليوم مباراتي غانا أمام مصر، والمغرب أمام سيراليون، فيما تختتم منافسات ربع النهائي بمواجهة جنوب إفريقيا أمام الكونغو الديمقراطية.

وتستضيف مصر كأس الأمم للشباب خلال الفترة من 27 إبريل حتى 18 مايو الجاري.

وتتأهل أول 4 منتخبات في كأس الأمم إلى كأس العالم مباشرة ضمن المقاعد الإفريقية الأربعة.