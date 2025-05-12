كأس الأمم للشباب - نيجيريا تقصي حامل اللقب وتتأهل لكأس العالم

الإثنين، 12 مايو 2025 - 18:04

كتب : FilGoal

نيجيريا - أمم إفريقيا للشباب

حجز منتخب نيجيريا مقعده كأول المتأهلين لكأس العالم للشباب بعد تجاوز السنغال حامل اللقب في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية للشباب.

ويقام كأس العالم في تشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر 2025.

وتأهل منتخب نيجيريا إلى نصف النهائي بعد تجاوز عقبة السنغال بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي من شوطين بالتعادل السلبي دون أهداف.

أخبار متعلقة:
حال التأهل.. تحديد منافس منتخب مصر في ربع نهائي كأس الأمم للشباب كأس الأمم للشباب - فرص مصر في التأهل كأفضل ثالث بعد عبور الكونغو.. وتونس تترقب كأس الأمم للشباب - السنغال تتأهل لربع لربع النهائي.. والكونغو تضمن أفضل ثالث

ويلتقي المنتخب النيجيري في نصف النهائي أمام الفائز من مباراة جنوب إفريقيا أمام الكونغو الديمقراطية المقررة مساء اليوم.

المنتخب النيجيري الأكثر تتويجا في تاريخ كأس الأمم للشباب بـ7 ألقاب، يسعى للعودة إلى منصة التتويج بعد غياب 10 سنوات.

ويعود آخر فوز للنسور إلى بطولة 2015 والتي حقق فيها الفوز في المباراة النهائية على حساب أصحاب الأرض السنغال بنتيجة 1-0.

وفشل المنتخب السنغالي حامل اللقب في التأهل لكأس العالم بعد الخروج أمام نيجيريا من ربع النهائي.

وتأهل المنتخب النيجيري كوصيف المجموعة الثانية بـ5 نقاط خلف المغرب المتصدر بـ7 نقاط، فيما تأهل المنتخب السنغال كوصيف للمجموعة الثالثة بـ4 نقاط، خلف غانا متصدر الترتيب بـ7 نقاط.

وتقام في تمام السادسة مساء اليوم مباراتي غانا أمام مصر، والمغرب أمام سيراليون، فيما تختتم منافسات ربع النهائي بمواجهة جنوب إفريقيا أمام الكونغو الديمقراطية.

وتستضيف مصر كأس الأمم للشباب خلال الفترة من 27 إبريل حتى 18 مايو الجاري.

وتتأهل أول 4 منتخبات في كأس الأمم إلى كأس العالم مباشرة ضمن المقاعد الإفريقية الأربعة.

كأس الأمم الإفريقية نيجيريا كأس العالم للشباب السنغال
نرشح لكم
مدير منتخب الشباب: هذا ما أسعفنا أمام غانا تقرير: اتفاق نهائي بانتقال نجم بطولة إفريقيا للشباب إلى هال سيتي الوداد والرجاء يمثلان المغرب في بطولة الكونفدرالية الموسم المقبل بسبب توقيعه لناد جديد.. أورلاندو بايرتس يعلن رحيل ريفيرو قبل نهاية الموسم عاد إلى إفريقيا.. الوداد يحسم مشاركته في الكونفدرالية بفوز في الجولة الأخيرة مؤتمر أحمد خالد: مباراة غانا حياة أو موت لمنتخب مصر للشباب مؤتمر أسامة نبيه: المعنويات مرتفعة وندرك أهمية لقاء غانا الوداد لحسم مقعده القاري.. مواجهات مثيرة في ختام الدوري المغربي
أخر الأخبار
انتهت سلسلة اللا هزيمة.. أتالانتا يفوز على روما ويتأهل لدوري أبطال أوروبا 17 دقيقة | الكرة الأوروبية
الخطيب يكرم سامي قمصان 28 دقيقة | الدوري المصري
مثل الدور الأول.. محمود بسيوني حكما لمباراة سيراميكا والأهلي 31 دقيقة | الدوري المصري
الرابعة للأبيض والأولى للضيوف.. أحمد الغندور حكما لمباراة الزمالك وبيراميدز 33 دقيقة | الدوري المصري
احتفال جنوني.. النجمة يعود إلى الدوري السعودي لأول مرة منذ 22 عاما 33 دقيقة | سعودي في الجول
تسعة بدون كريستيانو.. النصر يسحق الأخدود ويقربه من الدرجة الثانية ساعة | سعودي في الجول
ماركا: بعد أرنولد.. ألونسو يطلب صفقتين لدفاع ريال مدريد قبل كأس العالم للأندية ساعة | الدوري الإسباني
الهلال يضرب العروبة برباعية ويبقي آماله للنهاية في الدوري السعودي ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - لجنة التظلمات تناقش قرارات الرابطة بشأن أزمة القمة.. والقرار الأقرب 2 انتهت أمم إفريقيا للشباب - مصر (2)-(2) غانا.. إلــــــــــى كأس العالم 3 منتخب الشباب يفقد الصدارة والوصافة.. وشرطان للتأهل كأفضل ثالث 4 هدية لـ منتخب مصر.. المغرب تفوز على تونس بثلاثية في أمم إفريقيا تحت 20 عاما