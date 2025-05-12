تقرير: اتفاق نهائي بانتقال نجم بطولة إفريقيا للشباب إلى هال سيتي

الإثنين، 12 مايو 2025 - 12:30

كتب : FilGoal

منتخب المغرب تحت 20 عاما

كشفت تقارير صحيفة مغربية عن اقتراب نجم أسود أطلس رضا العلاوي من الانتقال إلى نادي هال سيتي الإنجليزي.

وذكر موقع انفو سبورتس المغربي، أن هال سيتي توصل لاتفاق مع نادي الفتح الرباطي لانضمام رضا العلاوي إلى النادي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويتألق العلاوي رفقة المنتخب المغربي في بطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب التي تقام في مصر خلال الفترة من 27 إبريل حتى 18 مايو الجاري.

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ونجح المنتخب المغربي في تصدر المجموعة الثانية التي ضمت إلى جانبه نيجيريا وتونس وكينيا.

ويلتقي المنتخب المغربي للشباب أمام نظيره سيراليون مساء اليوم الإثنين، في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية للشباب.

ويتأهل رباعي نصف نهائي كأس الأمم إلى كأس العالم للشباب المقررة في تشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر 2025

توصل فريق الفتح الرباطي لكرة القدم إلى اتفاق لانتقال لاعبه رضا العلاوي إلى نادي هال سيتي الإنجليزي في الميركاتو الصيفي المقبل.

وخاض العلاوي مباراتي المغربي أمام كينيا والتي انتهت بفوز المنتخب العربي بنتيجة 3-2، وسجل هدفا.

كما شارك في مباراة نيجيريا التي انتهت بالتعادل السلبي، قبل أن يقرر محمد وهبي المدير الفني لشباب المغرب إراحة نجم الفريق من خوض مباراة تونس.

وشارك العلاوي مع فريقه الفتح الرباطي في 23 مباراة بالدوري المغربي هذا الموسم، سجل خلالهم 4 أهداف، وصنع 3.

Reda Laalaoui 2025 - Morocco Rising Star - Skills, Goals & Highlights

منتخب الشباب المغرب رضا العلاوي
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