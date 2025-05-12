لويس دياز: أود البقاء مع ليفربول مهما طال الزمن

أكد الكولومبي لويس دياز جناح ليفربول نيته في البقاء مع ناديه لأطول فترة ممكنة.

دياز الذي تألق هذا الموسم مع ليفربول ارتبط اسمه بالانتقال للدوري الإسباني الموسم المقبل.

وقال لويس دياز في تصريحات لقناة تيليموندو: "سنناقش أمر تمديد العقد، بالنسبة لي أود أن أبقى في صفوف ليفربول مهما طال الزمن".

وأضاف "الأمر يعتمد أيضا على النادي، هذه التفاصيل يتم حلها بشكل منفصل. أنا هادئ جدًا، وسعيد وأستمتع باللعب في الدوري الإنجليزي".

وينتهي عقد لويس دياز الحالي مع ليفربول في صيف 2027.

وتابع "صافرات الاستهجان من جماهير ليفربول ضد ترينت ألكسندر أرنولد؟ ليس لي رأي في رد فعل الجماهير، ولكن يمكنني التحدث عن ترينت لأنه لاعب ممتاز بذل قصارى جهده من أجل النادي وفاز بكل شيء".

وكان ألكسندر أرنولد قد أعلن رحيله عن الفريق بنهاية الموسم الحالي.

وأتم الكولومبي "أعتقد أنه سيغادر ليفربول من الباب الكبير، إنه لاعب رائع، وشخص رائع، ويتمتع بجودة عالية. أنا فخور جدًا باللعب إلى جانبه".

خلال الشهور الماضية، أوضحت تقارير عديدة أن لويس دياز منفتح على فكرة الانتقال لبرشلونة.

وعللت التقارير بأن برشلونة يتمتع بعلاقة ممتازة مع ممثلي لويس دياز، يُعتقد أنها ستسهل الأمور إن تمكن النادي من بدء المفاوضات.

ووفقا لصحيفة سبورت فإن أرني سلوت مدرب ليفربول قد وافق بالفعل على رحيل لويس دياز عن الفريق بنهاية الموسم الحالي.