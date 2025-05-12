تقييم صلاح أمام أرسنال من الصحف الإنجليزية

الإثنين، 12 مايو 2025 - 11:16

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول

لم ينجح محمد صلاح نجم ليفربول في التسجيل أمام أرسنال وتعادل فريقه مع منافسه الأول على لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم الذي ظفر به قبل أيام، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك صلاح كأساسي في تعادل ليفربول مع ضيفه أرسنال بنتيجة 2-2 ضمن الجولة 36 من الدوري الإنجليزي.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام أرسنال حسب الدرجات من 1 إلى 10.

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تقييم الدولي المصري تباين بين 5 و6 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ5.4 درجة من عشرة.

أفضل لاعبي ليفربول كان لويس دياز بمتوسط تقييم بلغ 7.2 درجة.

بشكل عام، وصل رصيد صلاح من الأهداف هذا الموسم في مختلف المسابقات إلى 33 هدفا، بينما صنع 23.

ويعيش نجم بازل السابق موسمه الثامن بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 398 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 244 هدفا وصنع 110 أهداف.

وتوج بـ9 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022، وأخيرا الدوري الإنجليزي 2024-2025.

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