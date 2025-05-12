عاد إلى إفريقيا.. الوداد يحسم مشاركته في الكونفدرالية بفوز في الجولة الأخيرة

عاد الوداد المغربي إلى المشاركة الإفريقية عبر بوابة كأس الكونفدرالية.

جاء ذلك بفضل فوزه على نهضة الزمامرة 2-0 في الجولة الـ 30 والأخيرة من الدوري المغربي.

وسجل محمد رايحي الهدف الأول في الدقيقة 12 من ركلة جزاء.

فيما سجل كاسيوس مايلولا الهدف الثاني في الدقيقة 44.

الفوز رفع رصيد الوداد إلى 54 نقطة في المركز الثالث المؤهل لكأس الكونفدرالية.

وجاء التأهل بفارق نقطة وحيدة عن الفتح الرباطي الذي حل رابعا برصيد 53 نقطة، وفاز في الجولة الأخيرة على النادي المكناسي 3-0.

الدوري توج به نهضة بركان برصيد 70 نقطة، ويليه الجيش الملكي المغربي برصيد 57 نقطة، وهما المشاركان في دوري أبطال إفريقيا في الموسم المقبل.

وحقق الوداد المركز الخامس في الموسم الماضي برصيد 44 نقطة، ليغيب عن المشاركة الإفريقية.

الوداد هو بطل دوري أبطال إفريقيا 2022 على حساب الأهلي.

وهو أيضا وصيف دوري الأبطال 2023، حين خسر أمام الأهلي أيضا.