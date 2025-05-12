خبر في الجول - جاهزية محمد صبحي لمواجهة بيراميدز

تعافى محمد صبحي حارس مرمى الزمالك من إصابته التي تعرض لها في المباراة السابقة أمام سيراميكا كليوباترا.

وعلم FilGoal.com أن صبحي صار جاهزا من الناحية الطبية لخوض مباراة بيراميدز.

ويبقى قرار مشاركته في المباراة بيد الجهاز الفني.

وشارك محمد صبحي حارس مرمى الزمالك، في جزء من التدريبات التي أقيمت مساء اليوم الأحد على ملعب النادي.

وأدى صبحي جوانب من التدريبات التخصصية بالكرة رفقة الثلاثي محمد عواد ومحمود الشناوي وعمر عبد العزيز حراس المرمى تحت قيادة عماد المندوه مدرب الحراس، مع حماية موضع الإصابة.

وشارك في المران أيضا محمد عواد بصورة طبيعية بعد خضوعه للتحقيق أمام الشؤون القانونية.

وسبق أن كشف أسامة عبر المركز الإعلامي بأن إصابة صبحي وناصر ماهر لم تشهد أي كسور للثنائي. (طالع التفاصيل)

ويستعد فريق الزمالك للقاء بيراميدز المقرر له يوم الثلاثاء المقبل في الجولة السادسة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 41 نقطة ويبتعد عن بيراميدز الوصيف بـ 6 نقاط وعن الأهلي المتصدر بـ8 نقاط.