خبر في الجول - جاهزية محمد صبحي لمواجهة بيراميدز

الإثنين، 12 مايو 2025 - 00:28

كتب : حازم أمين

محمد صبحي - الزمالك

تعافى محمد صبحي حارس مرمى الزمالك من إصابته التي تعرض لها في المباراة السابقة أمام سيراميكا كليوباترا.

وعلم FilGoal.com أن صبحي صار جاهزا من الناحية الطبية لخوض مباراة بيراميدز.

ويبقى قرار مشاركته في المباراة بيد الجهاز الفني.

أخبار متعلقة:
عضو مجلس إدارة بتروجت يوضح حقيقة رغبة الأهلي والزمالك في ضم بعض لاعبي الفريق الزمالك يعلن تعرض حسين لبيب لوعكة صحية مفاجئة مران الزمالك - صبحي يشارك في جزء من التدريبات قبل لقاء بيراميدز.. وظهور عواد مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول حقيقة خضوع زيزو لجلسة تحقيق جديدة

وشارك محمد صبحي حارس مرمى الزمالك، في جزء من التدريبات التي أقيمت مساء اليوم الأحد على ملعب النادي.

وأدى صبحي جوانب من التدريبات التخصصية بالكرة رفقة الثلاثي محمد عواد ومحمود الشناوي وعمر عبد العزيز حراس المرمى تحت قيادة عماد المندوه مدرب الحراس، مع حماية موضع الإصابة.

وشارك في المران أيضا محمد عواد بصورة طبيعية بعد خضوعه للتحقيق أمام الشؤون القانونية.

وسبق أن كشف أسامة عبر المركز الإعلامي بأن إصابة صبحي وناصر ماهر لم تشهد أي كسور للثنائي. (طالع التفاصيل)

ويستعد فريق الزمالك للقاء بيراميدز المقرر له يوم الثلاثاء المقبل في الجولة السادسة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 41 نقطة ويبتعد عن بيراميدز الوصيف بـ 6 نقاط وعن الأهلي المتصدر بـ8 نقاط.

محمد صبحي الزمالك الدوري المصري
نرشح لكم
حسام المندوه: لبيب بحاجة للراحة بنصيحة الأطباء.. والضغط النفسي كبير على المجلس عضو مجلس إدارة بتروجت يوضح حقيقة رغبة الأهلي والزمالك في ضم بعض لاعبي الفريق خبر في الجول – الأهلي يفاضل بين شكري وتوفيق محمد لدعم الجبهة اليسرى مودرن يخطف نقطة قاتلة من زد.. والجيش يعود بانتصار من الجونة الزمالك يعلن تعرض حسين لبيب لوعكة صحية مفاجئة مران الزمالك - صبحي يشارك في جزء من التدريبات قبل لقاء بيراميدز.. وظهور عواد دوري المحترفين - كهرباء الإسماعيلية يؤجل تأهل دجلة للممتاز.. واشتعال صراع الهبوط انتهت الدوري - الجونة (0)-(1) الجيش.. وزد (2)-(2) مودرن
أخر الأخبار
خطوة نحو الأبطال - دورتموند ينعش آماله أمام ليفركوزن.. وتشابي ألونسو يتسلق لأجل الجماهير ساعة | الكرة الأوروبية
عاد إلى إفريقيا.. الوداد يحسم مشاركته في الكونفدرالية بفوز في الجولة الأخيرة 2 ساعة | الكرة الإفريقية
إنتر يترقب.. موقف صراع الدوري الإيطالي بعد تعادل نابولي 2 ساعة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - جاهزية محمد صبحي لمواجهة بيراميدز 3 ساعة | الدوري المصري
حسام المندوه: لبيب بحاجة للراحة بنصيحة الأطباء.. والضغط النفسي كبير على المجلس 3 ساعة | الدوري المصري
نابولي يتعادل مع جنوى ويشعل صراع اللقب قبل جولتين على النهاية 3 ساعة | الكرة الأوروبية
يواصل التقدم نحو اللقب.. ثنائية بنزيمة تقود اتحاد جدة للفوز على الفيحاء 4 ساعة | سعودي في الجول
عضو مجلس إدارة بتروجت يوضح حقيقة رغبة الأهلي والزمالك في ضم بعض لاعبي الفريق 4 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - لجنة التظلمات تناقش قرارات الرابطة بشأن أزمة القمة.. والقرار الأقرب 2 منتخب الشباب يفقد الصدارة والوصافة.. وشرطان للتأهل كأفضل ثالث 3 هدية لـ منتخب مصر.. المغرب تفوز على تونس بثلاثية في أمم إفريقيا تحت 20 عاما 4 في الجول يكشف الجهاز المعاون للرمادي مع الزمالك