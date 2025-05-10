لا كسور.. الزمالك يكشف تطورات إصابة صبحي وناصر ماهر

كشف محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي لفريق الزمالك عن موقف الثنائي المصاب ناصر ماهر ومحمد صبحي.

وقال أسامة في تصريحاته للمركز الإعلامي: "الأشعة الأولية أثبتت عدم وجود كسور في إصابات الثنائي".

وأضاف "اللاعبان سيخضعان لفحوصات طبية أخرى خلال 24 ساعة للوقوف على تطورات الحالة".

وكان محمد صبحي تعرض لإصابة في رسغ اليد خلال مباراة سيراميكا كليوباترا بالأمس.

في حين تعرض ناصر ماهر لإصابة في أربطة مفصل الكاحل نتيجة تدخل قوي.

وفي سياق متصل أوضح أسامة "أحمد الجفالي جناح الفريق سيخضع لأشعة اليوم للاطمئنان عليه وتحديد موعد مشاركته في التدريبات الجماعية للفريق"

وأكمل "الجفالي يخضع حاليا للمرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي".

ويستعد فريق الزمالك للقاء بيراميدز المقرر له يوم الثلاثاء المقبل في الجولة السادسة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 41 نقطة ويبتعد عن بيراميدز الوصيف بـ 6 نقاط وعن الأهلي المتصدر بـ8 نقاط.