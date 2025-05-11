سلوت: صافرات الاستهجان ضد أرنولد؟ من حق كل شخص التعبير عن رأيه

الأحد، 11 مايو 2025 - 23:15

كتب : FilGoal

ترينت أليكساندر أرنولد - ليفربول ضد ليستر سيتي

يرى أرني سلوت مدرب ليفربول إن صفارات الاستهجان ضد ترينت أليكساندر أرنولد كانت طبيعية بعد إعلان رحيله عن الفريق.

وتعادل ليفربول مع أرسنال بهدفين لكل فريق في مباراة أقيمت على ملعب أنفيلد بالجولة 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان أرنولد قد أعلن رحيله عن الفريق بنهاية الموسم الحالي.

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صافرات ضد أرنولد؟ لقد أخبرت الجميع إن العيش في أوروبا يشكل ميزة لأن من حق الجميع التعبير عن آرائهم وهذا ما شاهدناه اليوم، بعض الجماهير كانت غير سعيدة به أو جميعهم أعتقد بسبب رحيله عن النادي ولكن بعضهم فقط أطلق الصافرات والبعض الآخر صفق".

وواصل "كل ما يمكنني أن أقوله هو إنني سعيد مدين لجميع اللاعبين والنادي وطاقم العمل على العمل الشاق، بعد 70 دقيقة كان كونر برادلي غير قادر على المواصلة وأنا أملك ظهير عالمي على الدكة ولذلك دفعت به وأعتقد أن تلك المشاعر المتداخلة كانت بمثابة مدح له".

وأكمل "الصافرات أعتقد أنها كانت صعبة على ترينت لأنه قال بنفسه إن الرحيل عن ليفربول أمرا صعب وبالطبع كان صعبا بالنسبة لنا أيضا ولكننا محظوظين باستمرار محمد صلاح وفان دايك".

وتابع "مشاركة أرنولد في المباراتين الأخيرتين؟ ما أضعه في الاعتبار فقط هو تحقيق الفوز وإذا كنت أعتقد أن مشاركته ستجلب الفوز سأفعل ذلك لأنني أتواجد هنا لتحقيق أكبر مكاسب ممكنة ولكن إذا اعتقدت أنه سيتسبب في تشتيت الفريق حينها ربما قد أفكر في العكس ولكن أعتقد أنه اليوم أظهر سبب الدفع به وأرسل عرضيات رائعة".

وتوج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الـ 20 في تاريخه.

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