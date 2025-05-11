أموريم: مشكلتنا الحالية أعمق من التفكير في نهائي الدوري الأوروبي.. وأشعر بالإحراج

الأحد، 11 مايو 2025 - 22:39

كتب : FilGoal

روبن أموريم

يرى روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد أن مشكلة الفريق لا تكمن في التفكير بنهائي الدوري الأوروبي فقط.

روبين أموريم

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

وخسر مانشستر يونايتد من وست هام بهدفين دون رد في مباراة أقيمت على ملعب أولد ترافورد بالجولة 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال أموريم للصحفيين عقب المباراة: "الجميع يفكر هنا في نهائي الدوري الأوروبي ولكن لا أعتقد أنه سبب المشكلة، المشكلة هي في ثقافة النادي والتي نحن بحاجة لتغييرها".

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وواصل "هذه لحظة حاسمة في تاريخ النادي، يجب أن نحظى بصيف قوي وأن نكون شجعان لأنني لن نحظى بموسم مثل ذلك".

وأضاف "إذا بدأنا الموسم بنفس الطريقة وكان نفس الإحساس متواجدا يجب أن نعطي المساحة لأشخاص مختلفين".

وعن ترتيب مانشستر يونايتد في الدوري قال: "كيف يفترض أن يشعر مدرب مانشستر يونايتد وهو يتواجد بذلك المركز؟ بالإحراج".

وأردف "مشكلتنا أعمق بكثير من التفكير في النهائي، أنا لا أركز على النهائي، بالطبع سأركز عليه ولا أعرف حاليا ما إذا كان اللعب في دوري الأبطال سيكون الأفضل لنا أو لا".

وأتم "عدم الخوف من الخسارة كمانشستر يونايتد وعدم الشعور بالخوف من ذلك مرة أخرى هو أخطر شيء يمكن أن يواجه فريق كبير".

وتوقف رصيد مانشستر يونايتد عند النقطة 39 في المركز الـ 16 بجدول الترتيب.

روبن أموريم مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي الممتاز
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