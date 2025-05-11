مران الزمالك - صبحي يشارك في جزء من التدريبات قبل لقاء بيراميدز.. وظهور عواد

الأحد، 11 مايو 2025 - 21:50

كتب : إبراهيم رمضان

محمد صبحي - الزمالك

شارك محمد صبحي حارس مرمى الزمالك، في جزء من التدريبات التي أقيمت مساء اليوم الأحد على ملعب النادي.

محمد صبحي

النادي : الزمالك

الزمالك

ويستعد الزمالك للقاء بيراميدز في الجولة السادسة من المرحلة النهائية للدوري المصري يوم الثلاثاء المقبل.

وأدى صبحي جوانب من التدريبات التخصصية بالكرة رفقة الثلاثي محمد عواد ومحمود الشناوي وعمر عبد العزيز حراس المرمى تحت قيادة عماد المندوه مدرب الحراس، مع حماية موضع الإصابة..

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وحرص محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق على متابعة حالة الحارس أثناء أداء التدريبات، والبرنامج المخصص له في ظل الإصابة التي تعرض لها في رسغ اليد، خلال مباراة سيراميكا كليوباترا الأخيرة.

وشارك في المران أيضا محمد عواد بصورة طبيعية بعد خضوعه للتحقيق أمام الشؤون القانونية.

وسبق أن كشف أسامة عبر المركز الإعلامي بأن إصابة صبحي وناصر ماهر لم تشهد أي كسور للثنائي. (طالع التفاصيل)

ويستعد فريق الزمالك للقاء بيراميدز المقرر له يوم الثلاثاء المقبل في الجولة السادسة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 41 نقطة ويبتعد عن بيراميدز الوصيف بـ 6 نقاط وعن الأهلي المتصدر بـ8 نقاط.

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