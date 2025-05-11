بمشاركة صلاح.. أرسنال يعود بتعادل من ليفربول

في مباراة مثيرة، عاد أرسنال بتعادل أمام ليفربول بهدفين لكل فريق في ختام منافسات الجولة الـ 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل كودي جاكبو ولويس دياز هدفي ليفربول.

بينما سجل جابرييل مارتينيلي وميكيل ميرينو هدفي أرسنال.

تقدم جاكبو في الدقيقة 19 برأسية بعد عرضية من أندرو روبرتسون.

فيما أضاف دياز الهدف الثاني في الدقيقة 21 بعد تمريرة من دومينيك سوبوسلاي.

وفي الشوط الثاني سجل جابرييل مارتينيلي الهدف الأول للجانرز، بصناعة لياندرو تروسار في الدقيقة 47.

وفي الدقيقة 70 تمكن ميرينو من تسجيل التعادل.

وبعدها بـ 9 دقائق، تعرض ميرينو للطرد بالإنذار الثاني.

ليفربول الذي حسم اللقب قبل جولتين، رفع رصيده إلى 83 نقطة في المركز الأول.

أما أرسنال صاحب المركز الثاني، يقترب من ضمان التأهل رسميا إلى دوري أبطال أوروبا برصيد 68 نقطة.