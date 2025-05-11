ماريسكا: هذه رسالتي للاعبي تشيلسي.. وفخور بما قدمناه من أداء

أبدى إنزو ماريسكا المدير الفني لـ تشيلسي رضاه عن أداء فريقه ضد نيوكاسل وطالب بتكراره ضد مانشستر يونايتد.

وسقط تشيلسي بنتيجة 2-0 أمام نيوكاسل في ملعب سانت جيمس بارك.

وقال إنزو ماريسكا عبر قناة TNT: "من الصعب أن تلعب 11 ضد 11 في ملعب مثل هذا، واللعب بـ 10 لاعبين لأكثر من ساعة ليس سهلا".

وأضاف "في الشوط الثاني أظهرنا روحا وجماعية كبيرة، ونريد أن نواصل بنفس الطريقة والطاقة في مباراة الجمعة المقبل (ضد مانشستر يونايتد)".

وواصل "طرد جاكسون؟ ما أستطيع قوله إنه من الصعب اتخاذ قرارات في بعض الملاعب، لكن إذا قال الحكم إنها بطاقة حمراء فهي كذلك، أحيانا يتخذ الحكم قرارات بناء على الضوضاء".

وأردف "نمر بموسم جيد لكن رسالتي تظل كما هي للاعبين، المباراة انتهت لنفكر في المباراة المقبلة، الآن سنركز على لقاء الجمعة المقبل".

وأكمل "ربما سنحسم تأهلنا لدوري الأبطال في الجولة الأخيرة".

وأتم "لم نفز اليوم وفخور بما قدمه الفريق من أداء، ونريد مواصلة تقديم نفس المجهود ونفس الشعور يوم الجمعة".

سجل ثنائية نيوكاسل كل من ساندرو تونالي وبرونو جيماريش.

ورفع الماكبايس رصيده لـ 66 نقطة ارتقى بها للمركز الثالث فيما ظل البلوز خامسا برصيد 63 نقطة.

ويلتقي نيوكاسل في الجولة المقبلة مع أرسنال الوصيف، فيما يستضيف تشيلسي على ملعبه مانشستر يونايتد.

ولأول مرة يحقق نيوكاسل 20 انتصارا في الدوري الإنجليزي منذ موسم 2002-03 عندما حقق 21 انتصارا آنذاك وأنهى الموسم ثالثا.

ولأول مرة يفوز نيوكاسل على تشيلسي في مباراتين بنفس الموسم منذ 38 عاما.