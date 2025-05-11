ماريسكا: هذه رسالتي للاعبي تشيلسي.. وفخور بما قدمناه من أداء

الأحد، 11 مايو 2025 - 19:01

كتب : FilGoal

إنزو ماريسكا

أبدى إنزو ماريسكا المدير الفني لـ تشيلسي رضاه عن أداء فريقه ضد نيوكاسل وطالب بتكراره ضد مانشستر يونايتد.

وسقط تشيلسي بنتيجة 2-0 أمام نيوكاسل في ملعب سانت جيمس بارك.

وقال إنزو ماريسكا عبر قناة TNT: "من الصعب أن تلعب 11 ضد 11 في ملعب مثل هذا، واللعب بـ 10 لاعبين لأكثر من ساعة ليس سهلا".

أخبار متعلقة:
الدوري الإنجليزي - نوتنجهام يتعثر بتعادل مع ليستر.. وأرقام قياسية سلبية لـ يونايتد وتوتنام خطوة نحو أبطال أوروبا.. نيوكاسل يُسقط تشيلسي بثنائية ويرتقى للمركز الثالث المرة الأولى دون فريق إيطالي.. تشيلسي وريال بيتيس إلى نهائي دوري المؤتمر موعد مباراة نهائي دوري المؤتمر الأوروبي بين تشيلسي وريال بيتيس

وأضاف "في الشوط الثاني أظهرنا روحا وجماعية كبيرة، ونريد أن نواصل بنفس الطريقة والطاقة في مباراة الجمعة المقبل (ضد مانشستر يونايتد)".

وواصل "طرد جاكسون؟ ما أستطيع قوله إنه من الصعب اتخاذ قرارات في بعض الملاعب، لكن إذا قال الحكم إنها بطاقة حمراء فهي كذلك، أحيانا يتخذ الحكم قرارات بناء على الضوضاء".

وأردف "نمر بموسم جيد لكن رسالتي تظل كما هي للاعبين، المباراة انتهت لنفكر في المباراة المقبلة، الآن سنركز على لقاء الجمعة المقبل".

وأكمل "ربما سنحسم تأهلنا لدوري الأبطال في الجولة الأخيرة".

وأتم "لم نفز اليوم وفخور بما قدمه الفريق من أداء، ونريد مواصلة تقديم نفس المجهود ونفس الشعور يوم الجمعة".

سجل ثنائية نيوكاسل كل من ساندرو تونالي وبرونو جيماريش.

ورفع الماكبايس رصيده لـ 66 نقطة ارتقى بها للمركز الثالث فيما ظل البلوز خامسا برصيد 63 نقطة.

ويلتقي نيوكاسل في الجولة المقبلة مع أرسنال الوصيف، فيما يستضيف تشيلسي على ملعبه مانشستر يونايتد.

ولأول مرة يحقق نيوكاسل 20 انتصارا في الدوري الإنجليزي منذ موسم 2002-03 عندما حقق 21 انتصارا آنذاك وأنهى الموسم ثالثا.

ولأول مرة يفوز نيوكاسل على تشيلسي في مباراتين بنفس الموسم منذ 38 عاما.

إنزو ماريسكا تشيلسي الدوري الإنجليزي نيوكاسل
نرشح لكم
بمشاركة صلاح.. أرسنال يعود بتعادل من ليفربول الدوري الإنجليزي - نوتنجهام يتعثر بتعادل مع ليستر.. وأرقام قياسية سلبية لـ يونايتد وتوتنام انتهت في الدوري الإنجليزي - ليفربول (2)-(2) أرسنال تشكيل ليفربول - صلاح أساسي أمام أرسنال.. وظهور برادلي بدلا من ألكسندر أرنولد خطوة نحو أبطال أوروبا.. نيوكاسل يُسقط تشيلسي بثنائية ويرتقى للمركز الثالث 4 أرقام قياسية تنتظر صلاح أمام أرسنال مدافع سيتي: التأهل لدوري أبطال أوروبا في أيدينا رغم التعادل مع ساوثامبتون تقييم مرموش أمام ساوثامبتون من الصحف الإنجليزية
أخر الأخبار
إنتر يواصل الضغط على نابولي ويفوز على تورينو بالبدلاء 5 دقيقة | الكرة الأوروبية
الزمالك يعلن تعرض حسين لبيب لوعكة صحية مفاجئة 11 دقيقة | الدوري المصري
مران الزمالك - صبحي يشارك في جزء من التدريبات قبل لقاء بيراميدز 12 دقيقة | الدوري المصري
الترجي يتوج بالدوري التونسي للمرة 34 في تاريخه 37 دقيقة | الوطن العربي
بمشاركة صلاح.. أرسنال يعود بتعادل من ليفربول 40 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بيدري: لم أتوقع قوة الكلاسيكو.. وفرحنا بالحصول على راحة 58 دقيقة | الدوري الإسباني
خبر في الجول – اتحاد الكرة يستقر على إقامة مباريات الحسم في دوري المحترفين بحكام دوليين ساعة | الكرة المصرية
فليك: كنت أعرف ماذا سيحدث في الكلاسيكو بعد الخسارة من إنتر ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - لجنة التظلمات تناقش قرارات الرابطة بشأن أزمة القمة.. والقرار الأقرب 2 منتخب الشباب يفقد الصدارة والوصافة.. وشرطان للتأهل كأفضل ثالث 3 هدية لـ منتخب مصر.. المغرب تفوز على تونس بثلاثية في أمم إفريقيا تحت 20 عاما 4 في الجول يكشف الجهاز المعاون للرمادي مع الزمالك