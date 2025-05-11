الدوري الإنجليزي - نوتنجهام يتعثر بتعادل مع ليستر.. وأرقام قياسية سلبية لـ يونايتد وتوتنام

تعثر نوتنجهام فورست بتعادل أمام ليستر سيتي مواصلا نتائجه السلبية الأخيرة، فيما تكبد مانشستر يونايتد وتونام الخسارة في الجولة 36 من الدوري الإنجليزي.

وتقلصت فرص فورست في التأهل لدوري أبطال أوروبا بفضل نتائجه الأخيرة إذ حقق فوزا وحيدا في آخر 5 مباريات (2 خسارة و2 تعادل).

وتعادل فورست مع ليستر سيتي الهابط سلفا بنتيجة 2-2 في لقاء أقيم على ملعب الأول.

وتقدم كونور كوادي للثعالب برأسية في الدقيقة 16، وعدّل مورجان جيبس وايت النتيجة في الدقيقة 25.

وفي الشوط الثاني سجل كريس وود ثاني أهداف نوتنجهام في الدقيقة 65.

لكن فاكوندو بونانوتي سجل التعادل في الدقيقة 81.

وحقق ليستر سيتي 4 نقاط في آخر مباراتين ورفع رصيده لـ 22 نقطة، كما سجل لاعبوه 4 أهداف في آخر مباراتين.

وظل نوتنجهام سابعا برصيد 62 نقطة بفارق نقطة عن المركز الخامس المؤهل لدوري الأبطال.

مانشستر يونايتد × وست هام

حقق وست هام أول انتصار له في الدوري الإنجليزي منذ فبراير الماضي بالفوز على يونايتد بنتيجة 2-0.

وظل الفريق لـ 9 مباريات متتالية دون فوز منذ التفوق على ليستر سيتي.

وتفوق وست هام بنتيجة 2-0 على حساب توماس سوتشيك وجارود بوين في الدقيقتين 26 و57.

ورفع وست هام رصيده لـ 40 نقطة ارتقى بها للمركز الـ 15 فيما تراجع يونايتد للمركز السادس عشر برصيد 39 نقطة.

وتعرض مانشستر يونايتد للخسارة التاسعة هذا الموسم في الدوري الإنجليزي على ملعب أولد ترافورد وهو ما يحدث منذ موسم 1962-63.

West Ham’s win at Old Trafford takes them above Man Utd and Spurs ⏫ They ended an eight-match winning run at Old Trafford! pic.twitter.com/BSu8ThFfhR — Premier League (@premierleague) May 11, 2025

توتنام × كريستال بالاس

تكبد توتنام الخسارة 24 له هذا الموسم في جميع المسابقات كثاني أسوأ موسم في تاريخ النادي منذ 1991-92.

وخسر الفريق على ميدانه بنتيجة 2-0 أمام كريستال بالاس.

تقدم الضيوف مبكرا بهدف سجله إسماعيلا سار ألغي بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو.

وسجل إيبرتشي إيزي ثنائية بالاس في الدقيقة 45 وأنهى بها الشوط الأول والدقيقة 48 في بداية الشوط الثاني.

ولأول مرة يتفوق بالاس على توتنام في الدوري الإنجليزي مرتين في تاريخه.

الفوز رفع رصيد بالاس لـ 49 نقطة في المركز الـ 12.

فيما تراجع توتنام للمركز السابع عشر برصيد 38 نقطة.