انتهت في الدوري الإنجليزي - ليفربول (2)-(2) أرسنال
الأحد، 11 مايو 2025 - 18:25
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليفربول وأرسنال في الجولة الـ 36 من الدوري الإنجليزي.
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ق 96 الثالث من روبرتسون ولكن تسلل
طرد ميكيل ميرينو للإنذار الثاني
جوووووول ميرينو يسجل التعادل
جوووووول مارتينيلي يقلص الفارق
ق 21 جووووول الثاني سريعا.. لويس دياز يسجل بعد تمريرة من سوبوسلاي
ق 19 جوووول أول كودي جاكبو يسجل بالرأس بعد عرضية من روبرتسون
بداية المباراة
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