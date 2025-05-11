انتهت في الدوري الإنجليزي - ليفربول (2)-(2) أرسنال

الأحد، 11 مايو 2025 - 18:25

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - باريس سان جيرمان

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليفربول وأرسنال في الجولة الـ 36 من الدوري الإنجليزي.

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ق 96 الثالث من روبرتسون ولكن تسلل

طرد ميكيل ميرينو للإنذار الثاني

جوووووول ميرينو يسجل التعادل

جوووووول مارتينيلي يقلص الفارق

ق 21 جووووول الثاني سريعا.. لويس دياز يسجل بعد تمريرة من سوبوسلاي

ق 19 جوووول أول كودي جاكبو يسجل بالرأس بعد عرضية من روبرتسون

بداية المباراة

ليفربول
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