تشكيل ليفربول - صلاح أساسي أمام أرسنال.. وظهور برادلي بدلا من ألكسندر أرنولد
الأحد، 11 مايو 2025 - 17:17
كتب : FilGoal
يقود النجم المصري محمد صلاح هجوم ليفربول خلال مواجهة أرسنال.
ويلعب ليفربول أمام أرسنال بعد قليل ضمن الجولة 36 من الدوري الإنجليزي.
وأجرى أرني سلوت العديد من التغييرات على التشكيل بعد حسم اللقب.
وعاد أندي روبرتسون للتشكيل الأساسي بعد جلوسه مباراتين على مقاعد البدلاء.
وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:
حراسة المرمى: أليسون بيكر
الدفاع: أندي روبرتسون - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - كونور برادلي
الوسط: كورتيس جونز - دومينيك سوبوسلاي - ريان جرافنبرخ
الهجوم: محمد صلاح - كودي جاكبو - لويس دياز
وتوج ليفربول باللقب قبل 4 جولات من نهاية الموسم.
بينما يحتاج أرسنال لتأكيد تأهله لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
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