خطوة نحو أبطال أوروبا.. نيوكاسل يُسقط تشيلسي بثنائية ويرتقى للمركز الثالث

الأحد، 11 مايو 2025 - 16:19

كتب : FilGoal

نيوكاسل - تشيلسي

اقترب نيوكاسل يونايتد خطوة من التأهل لدوري أبطال أوروبا بالفوز على تشيلسي بنتيجة 2-0 في ملعب سان جيمس بارك لحساب الجولة 36 من الدوري الإنجليزي.

سجل ثنائية نيوكاسل كل من ساندرو تونالي وبرونو جيماريش.

ورفع الماكبايس رصيده لـ 66 نقطة ارتقى بها للمركز الثالث فيما ظل البلوز خامسا برصيد 63 نقطة.

ويلتقي نيوكاسل في الجولة المقبلة مع أرسنال الوصيف، فيما يستضيف تشيلسي على ملعبه مانشستر يونايتد.

ولأول مرة يحقق نيوكاسل 20 انتصارا في الدوري الإنجليزي منذ موسم 2002-03 عندما حقق 21 انتصارا آنذاك وأنهى الموسم ثالثا.

ولأول مرة يفوز نيوكاسل على تشيلسي في مباراتين بنفس الموسم منذ 38 عاما.

وتقدم نيوكاسل مبكرا في الدقيقة 2 عن طريق ساندرو تونالي بعد عرضية أرضية مرت من الجميع عن طريق جاكوب ميرفي.

وفي الدقيقة 37 عاد الحكم لتقنية الفيديو وأشهر بطاقة حمراء في وجه نيكولاس جاكسون مهاجم تشيلسي بسبب ضرب مدافع نيوكاسل بالمرفق.

ومرت تصويبة برونو جيماريش بجوار القائم الأيمن في الدقيقة 71.

وسجل البرازيلي في الدقيقة 90+1 هدف تأكيد انتصار نيوكاسل لتصبح النتيجة 2-0 وليقترب نيوكاسل خطوة من العودة لدوري الأبطال.

نيوكاسل تشيلسي دوري أبطال أوروبا الدوري الإنجليزي
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