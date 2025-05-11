خطوة نحو أبطال أوروبا.. نيوكاسل يُسقط تشيلسي بثنائية ويرتقى للمركز الثالث

اقترب نيوكاسل يونايتد خطوة من التأهل لدوري أبطال أوروبا بالفوز على تشيلسي بنتيجة 2-0 في ملعب سان جيمس بارك لحساب الجولة 36 من الدوري الإنجليزي.

سجل ثنائية نيوكاسل كل من ساندرو تونالي وبرونو جيماريش.

ورفع الماكبايس رصيده لـ 66 نقطة ارتقى بها للمركز الثالث فيما ظل البلوز خامسا برصيد 63 نقطة.

ويلتقي نيوكاسل في الجولة المقبلة مع أرسنال الوصيف، فيما يستضيف تشيلسي على ملعبه مانشستر يونايتد.

ولأول مرة يحقق نيوكاسل 20 انتصارا في الدوري الإنجليزي منذ موسم 2002-03 عندما حقق 21 انتصارا آنذاك وأنهى الموسم ثالثا.

ولأول مرة يفوز نيوكاسل على تشيلسي في مباراتين بنفس الموسم منذ 38 عاما.

وتقدم نيوكاسل مبكرا في الدقيقة 2 عن طريق ساندرو تونالي بعد عرضية أرضية مرت من الجميع عن طريق جاكوب ميرفي.

المنافسة المحتدمة على التأهل لدوري الأبطال تشتعل سريعاً بين نيوكاسل وتشلسي ساندرو تونالي يفتتح التسجيل للماكبايس في الدقيقة 2⏱️#الدوري_الإنجليزي_الممتاز | #نيوكاسل_تشيلسي #PremierLeague pic.twitter.com/rNIBCNtRYp — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 11, 2025

وفي الدقيقة 37 عاد الحكم لتقنية الفيديو وأشهر بطاقة حمراء في وجه نيكولاس جاكسون مهاجم تشيلسي بسبب ضرب مدافع نيوكاسل بالمرفق.

بعد الرجوع لتقنية الـ"VAR".. الحكم يُلغي البطاقة الصفراء 🟨 ويُشهر البطاقة الحمراء 🟥 في وجه لاعب تشيلسي نيكولاس جاكسون!#نيوكاسل_تشيلسي | #الدوري_الإنجليزي_الممتاز #PremierLeague pic.twitter.com/I4CY0MpOBL — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 11, 2025

ومرت تصويبة برونو جيماريش بجوار القائم الأيمن في الدقيقة 71.

وسجل البرازيلي في الدقيقة 90+1 هدف تأكيد انتصار نيوكاسل لتصبح النتيجة 2-0 وليقترب نيوكاسل خطوة من العودة لدوري الأبطال.