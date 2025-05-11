منافس الأهلي - رئيسة بالميراس: لن نذهب لأمريكا من أجل التنزه.. ولا مشكلة في مواجهة ميسي

شددت ليلى بيريرا رئيسة نادي بالميراس البرازيلي أن الفريق لن يذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية من أجل التنزه بل للمنافسة في كأس العالم للأندية.

ويقع بالميراس في المجموعة الأولى التي تضم فرق الأهلي وإنتر ميامي وبورتو.

وكشفت ليلى بيريرا رئيسة نادي بالميراس البرازيلي على هامش تواجد مجسم كأس العالم للأندية بالنادي: "شرف لي أن نشارك في كأس العالم للأندية، وتأكدوا أن بالميراس لن يذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية للتنزه تحت أي ظرف من الظروف".

وشددت ليلى "سنخوض المنافسة بجدية شديدة كما نفعل في جميع البطولات".

واختتمت رئيسة بالميراس تصريحاتها "لا توجد مشكلة في اللعب ضد ميسي، هم يلعبون ضد بالميراس ونحن مستعدون ولدينا فريق قوي للغاية ويصر على تحقيق الفوز".

ويتنافس الأهلي مع بالميراس في مرحلة المجموعات لكأس العالم للأندية الشهر المقبل.

وتنطلق البطولة يوم 15 يونيو 2025 بمواجهة الأهلي أمام صاحب الأرض إنتر ميامي الأمريكي بمشاركة القائد ليونيل ميسي على ملعب هارد روك.

ويتنافس 32 ناديا بمشاركة الأهلي خلال الفترة من 14 يونيو إلى 13 يوليو 2025.

وجاءت مواعيد مباريات الأهلي كالتالي:

الأهلي × انتر ميامي

14 يونيو 2025 - ملعب هارد روك في ميامي - (4 صباح 15 يونيو بتوقيت القاهرة)

الأهلي × بالميراس

19 يونيو 2025 - ملعب ميت لايف في نيو يورك - (8 مساء بتوقيت القاهرة)

الأهلي × بورتو

24 يونيو 2025 - ملعب ميت لايف في نيو يورك - (5 صباح 24 يونيو بتوقيت القاهرة)