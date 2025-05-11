مدافع سيتي: التأهل لدوري أبطال أوروبا في أيدينا رغم التعادل مع ساوثامبتون

الأحد، 11 مايو 2025 - 11:38

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي - تشيلسي - أكانجي

يؤمن مانويل أكانجي مدافع مانشستر سيتي بأن فريقه يمكنه حسم التأهل لدوري أبطال أوروبا في الجولة القادمة من الدوري الإنجليزي رغم خسارة نقطتين في السباق بالتعادل السلبي مع ساوثامبتون.

وفرض ساوثامبتون متذيل الترتيب التعادل السلبي على سيتي في الجولة 36 من الدوري الإنجليزي.

وقال أكانجي في تصريحات نشرها موقع ناديه: "بذلنا جهدا كبيرا وجربنا كل شيء من أجل الوصول لمرمى ساوثامبتون لكن الحارس تصدى للعديد من الفرص”.

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وأضاف "حاولنا هز شباكهم، أتيحت لنا أيضا بعض الفرص التي ربما كان من المفترض أن نسجلها واصلنا المحاولة لكن لم يكن الأمر سهلا، لكن ذلك كان أحد تلك الأيام التي لم يسجل فيها الفريق".

وأكمل "ربما تكون هذه إحدى مباريات ساوثامبتون الأخيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز ولذلك أرادوا الظهور أمام جماهيرهم بشكل جيد، في النهاية كان علينا إيجاد طريقة لتسجيل هدف والفوز بالمباراة".

وواصل "لا يزال التأهل لدوري الأبطال في أيدينا، سنلعب مباراتنا القادمة على أرضنا ضد بورنموث وإذا فزنا بها، سنضع أقدامنا في دوري الأبطال".

وأتم السويسري "لكن علينا أولا التركيز على نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ضد كريستال بالاس السبت المقبل".

ووصل استحواذ سيتي في المباراة لـ 72% وأطلق لاعبوه 26 تسديدة من بينها 5 على المرمى دون أي أهداف.

ورفع سيتي رصيده لـ 65 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطتين عن أرسنال الثاني ونيوكاسل الرابع.

مانشستر سيتي مانويل أكانجي
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