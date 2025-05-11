تقييم مرموش أمام ساوثامبتون من الصحف الإنجليزية

لم ينجح عمر مرموش مهاجم مانشستر سيتي في هز شباك ساوثامبتون لكنه اقترب من ذلك كثيرا، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك مرموش كبديل في الدقائق الأخيرة في تعادل سيتي مع مضيفه ساوثامبتون بنتيجة 0-0 في الجولة 36 من الدوري الإنجليزي.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من مانشستر سيتي أمام ساوثامبتون حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري تباين بين 7 و8 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ7.7 درجة من عشرة.

أفضل لاعبي سيتي كان روبن دياش بمتوسط تقييم بلغ 7.8 درجة.

وجلس مرموش مع عودة إرلينج هالاند للتشكيل الأساسي، وشارك في أواخر الشوط الثاني.

ومنعته العارضة من تسجيل هدف الفوز بتسديدة صاروخية.

ولعب مرموش حتى الآن مع مانشستر سيتي 19 مباراة، بواقع 13 في الدوري الإنجليزي، و3 في الكأس و2 في دوري أبطال أوروبا.

وسجل البالغ من العمر 26 عاما 7 أهداف بقميص السماوي وصنع هدفين.