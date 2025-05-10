مصدر من الزمالك لـ في الجول: خاطبنا السفارة الأمريكية لمعرفة حقيقة تأشيرة زيزو

السبت، 10 مايو 2025 - 21:49

كتب : FilGoal

زيزو - الزمالك - سيراميكا كليوباترا

كشف مصدر من نادي الزمالك عن خطوة جديدة بعد التحقيق مع لاعبه أحمد سيد زيزو.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "إدارة الزمالك خاطبت السفارة الأمريكية في مصر للاستفسار منها عن حقيقة حصول أحمد سيد زيزو على تأشيرة سياحية".

وأضاف "يأتي ذلك بعد أقواله في جلسة التحقيق التي ذكر فيها إنه حصل على التأشيرة بغرض السياحة فقط وليس لغرض آخر".

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وأوضح "وبناء عليه بدأ النادي التحرك واتخاذ هذا الإجراء لمعرفة نوع التأشيرة التي حصل عليها اللاعب للسفر إلى أمريكا".

وقال الزمالك عبر مركزه الإعلامي: "زيزو خضع اليوم السبت، لجلسة تحقيق واستماع بشأن التظلم المُقدَّم منه على العقوبات الانضباطية التي وقعها مجلس إدارة النادي عليه، وفقاً للائحة، لانقطاعه عن التدريبات والمباريات ما يقرب من شهر، بجانب المخالفات الأخرى التي قام بها اللاعب".

وأتم "وتم التحقيق مع اللاعب وفقًا للموعد المحدد من قبل النادي".

وحسبما علم FilGoal.com فإن زيزو حضر في الموعد المحدد لجلسة التحقيق، رفقة أشرف عبد العزيز المحامي الخاص به.

وتواجد زيزو في مقر نادي الزمالك يوم الأحد الماضي، لأول مرة منذ 8 أبريل الماضي.

وبعد الحضور لمقر النادي، شارك اللاعب في مران الفريق الجماعي لأول مرة بعد غياب قارب الشهر.

ويواصل زيزو التدريب منفردا بالزمالك ضمن البرنامج التأهيلي الموضوع لتجهيزه بعد غيابه ما يقارب شهرا عن المشاركة في التدريبات.

وقال زيزو لقناة إم بي سي مصر 2 في تصريح مقتضب: "مينفعش اتكلم في أي حاجة.. أنا تحت أمر الزمالك في أي حاجة لحد آخر يوم".

وأعلن نادي الزمالك في بيان سابق نهاية العلاقة مع اللاعب بعد وصولها لطريق مسدود وتحويله للتحقيق. (طالع التفاصيل)

لا يتوفر وصف.

وغاب زيزو طيلة الفترة الماضية عن الحضور لمران الزمالك وكذلك خوض المباريات.

وأوضح مصدر مقرب من اللاعب أن زيزو جاهز لاستكمال الموسم مع الزمالك بشرط.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "زيزو يتدرب بشكل مستمر في الوقت الحالي منتظرا تحديد موقفه مع الزمالك وهو لا يرفض استكمال الموسم مع الزمالك ولكن بعد الحصول على الضمانات المطلوبة".

وأضاف "في حالة عودته للتدريبات فهو جاهز لذلك وللمشاركة بشكل طبيعي في المباريات مع الزمالك، وإذا لم تحل الأزمة فسيكون جاهزا للمشاركة مع الفريق الجديد الذي سينتقل له في الموسم المقبل".

وأتم تصريحاته "زيزو لاعب محترف ويعرف كيف يحافظ على جاهزيته ويتدرب مع مدرب خاص بشكل يومي".

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