هبوط بوخوم وهولستين كيل لدوري الدرجة الثانية الألماني

السبت، 10 مايو 2025 - 21:14

كتب : FilGoal

هبوط كيل للدرجة الثانية

ضمن كل من بوخوم وهولستين كيل الهبوط لدوري الدرجة الثانية الألماني.

وخسر بوخوم من ماينز بأربعة أهداف مقابل هدفي في الجولة 33، بينما خسر كيل بنفس الجولة من فرايبورج بهدفين مقابل هدف.

وضمن الفريقان احتلال المركزين الـ 17 والـ 18 ليكونا أول الهابطين للدرجة الثانية في ألمانيا.

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ويحتل حاليا هايدنهايم المركز الـ 16بجدول ترتيب الدوري الألماني وهو المركز الذي يلعب ملحق تفادي الهبوط ضد صاحب المركز الثالث من دوري الدرجة الثانية.

ويملك هايدنهايم 29 نقطة في رصيده بفارق نقطتين عن سان باولي صاحب المركز 15 غير المؤدي للهبوط أو المشاركة في الملحق.

وسيلعب هايدنهايم مباراته المقبلة ضد فيردر بريمن، بينما لعب سان باولي مباراتين أقل ويتبقى له ماوجهة آينتراخت فرانكفورت وبوخوم.

بوخوم هولستين كيل الدوري الألماني
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