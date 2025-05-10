جوارديولا: لم نتوقع ما فعله ساوثامبتون.. ولذلك شارك هالاند في اللقاء كاملا

السبت، 10 مايو 2025 - 19:56

كتب : FilGoal

ليفربول - مانشستر سيتي - جوارديولا

تفاجأ بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي بأداء ساوثامبتون في لقاء الفريقين الذي انتهى سلبيا بدون أهداف.

وفرض ساوثامبتون متذيل الترتيب التعادل السلبي على سيتي في الجولة 36 من الدوري الإنجليزي.

وقال جوارديولا عبر بي بي سي: "صنعنا فرصا ولم نسجل، ساوثامبتون دافعوا كثيرا وأهدروا الوقت، حصدنا نقطة والأمور في أيدينا".

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وأضاف "لم نتوقع أن يدافعوا بشكل منخفض كذلك، وللأسف افتقدنا اللمسة الأخيرة".

وأكمل "هالاند لم يتوقع أن يشارك طيلة اللقاء لكن أسلوب اللقاء جعلنا نزيد من اللاعبين في منطقة جزاء الخصم".

وأتم "هذه النقطة كانت مهمة للغاية".

وشارك هالاند في اللقاء كاملا بعد عودته للمشاركة لأول مرة أساسيا منذ تعافيه من الإصابة.

وبدأ مرموش اللقاء على مقاعد البدلاء وشارك في الدقيقة 86 وكاد أن يسجل هدفا لولا العارضة.

ووصل استحواذ سيتي في المباراة لـ 72% وأطلق لاعبوه 26 تسديدة من بينها 5 على المرمى دون أي أهداف.

ورفع سيتي رصيده لـ 65 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطتين عن أرسنال الثاني ونيوكاسل الرابع.

فيما حصل ساوثامبتون على نقطة من تعادله السادس هذا الموسم ووصل للنقطة 12 في ذيل الترتيب.

ولأول مرة يخرج ساوثامبتون بشباك نظيفة منذ ديسمبر الماضي بعدما تعادلا سلبيا مع فولام.

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