الاستحواذ لا يفيد بدون أهداف.. ساوثامبتون يتعادل مع مانشستر سيتي سلبيا

السبت، 10 مايو 2025 - 19:03

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي - ساوثامبتون

فرض ساوثامبتون التعادل السلبي على مانشستر سيتي في الجولة 36 من الدوري الإنجليزي.

ووصل استحواذ سيتي في المباراة لـ 72% وأطلق لاعبوه 26 تسديدة من بينها 5 على المرمى دون أي أهداف.

ورفع سيتي رصيده لـ 65 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطتين عن أرسنال الثاني ونيوكاسل الرابع.

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فيما حصل ساوثامبتون على نقطة من تعادله السادس هذا الموسم ووصل للنقطة 12 في ذيل الترتيب.

ولأول مرة يخرج ساوثامبتون بشباك نظيفة منذ ديسمبر الماضي بعدما تعادلا سلبيا مع فولام.

وصف المباراة

ولم يبدأ عمر مرموش أساسيا في اللقاء إذ دفع بيب جوارديولا في تشكيله الأساسي بإرلينج هالاند العائد من الإصابة.

منذ الدقيقة الأولى ضغط سيتي على مرمى أصحاب الأرض بحثا عن الهدف الأول.

محاولات سيتي اصطدمت بقوة وتمركز لاعبي ساوثامبتون داخل منطقة الجزاء.

أخطر فرصة في الشوط الأول جاءت عن طريق كيفين دي بروين علت العارضة في الدقيقة 33.

وتصدى آرون رامسديل لتسديدة قوية من روبن دياش في الدقيقة 39 لينتهي الشوط الأول سلبيا.

شوط أول انتهى بـ 8 تسديدات من بينها 1 بين القائمين والعارضة واستحواذ 73% لسيتي.

في الشوط الثاني شتت المدافع كرة من على خط المرمى من تصويبة برناردو سيلفا في الدقيقة 64.

حاول جوارديولا بإجراء التغييرات الهجومية إنعاش فريقه.

الضغط استمر دون جديد وقرر بيب إشراك مرموش في الدقيقة 86 بدلا من ماتيو كوفاسيتش.

مرموش من أول لمسة كاد أن يسجل لكن الكرة لم تكن قوية وارتطمت بالدفاع.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع أطلق الدولي المصري تصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء منعتها العارضة.

الدقائق التالية لم تشهد أي جديد ليتعادل سيتي سلبيا في نتيجة ربما لم يتوقعها كثيرين.

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