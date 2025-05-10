مصدر من الرابطة لـ في الجول: لم نعد طرفا في قرار أزمة القمة.. والحيثيات تم إرسالها للتظلمات

أوضح مصدر مسؤول من رابطة الأندية أن القرارات التي تم إصدارها في أزمة القمة أرسلت إلى لجنة التظلمات.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "القرارات التي أصدرتها رابطة الأندية تم إرسالها إلى لجنة التظلمات يومي 15 و30 مارس،".

وأضاف "مرفق بها حيثيات إصدار كل قرار وفقا للائحة المعتمدة خلال الموسم الحالي".

وأكمل "رابطة الأندية تترقب صدور قرار لجنة التظلمات في 15 مايو، بشأن لقاء القمة 130، وطه عزت مدير المسابقات يمثل أمام اللجنة وفقا لطلب استدعاءه".

وأتم تصريحاته "رابطة الأندية لم تعد طرفا في القرار، بعد إحالته إلى لجنة التظلمات برئاسة المستشار محمد عبده صالح".

وقررت لجنة الاستئناف باتحاد الكرة تأجيل إعلان قرارها بشأن التظلمات المقدمة إليه حول مباراة الزمالك والأهلي في الدوري إلى 15 مايو الجاري بعدم ورود أسباب القرار المتظلم منه من رابطة الأندية

وسبق أن كشفت لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري حجز التظلمات المقدمة إليها فيما يتعلق بمباراة القمة بين الزمالك والأهلي لإصدار قرارها في جلسة 8 مايو.

وأوضح اتحاد الكرة في بيان له اليوم الخميس: "قرار التأجيل جاء بسبب عدم ورود أسباب القرار المتظلم منه من رابطة الأندية، مما يجعل الأوراق بحالتها الراهنة غير كافية للفصل في أوجه الدفاع والدفوع لكافة الأطراف المتظلمة."

وأضاف البيان: "قررت اللجنة استدعاء رئيس لجنة المسابقات برابطة الأندية إلى جلستها المقبلة قبل اصدار القرار في التظلمات المرفوعة إليها وإعلان كافة الأطراف المتظلمة."