نهائي أبطال إفريقيا – الكشف بين حكام مواجهة بيراميدز وصنداونز.. ومواعيد المواجهتين

أسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا بين ماميلودي صنداونز وبيراميدز إلى السوداني محمود إسماعيل.

ويلعب بيراميدز ضد صنداونز الجنوب إفريقي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويدير السوداني محمود إسماعيل مباراة الذهاب في جنوب إفريقيا، ويعاونه كل من محمد عبد الله وأحمد عبد الرازق من السودان.

والبوروندي باسيفيك ندابيها وينيمانا حكما رابعا.

وللفيديو الغاني دانيال لاريا ويعاونه ساليما موكانسانجا من رواندا وجابريال كامارا من السنغال.

أما مباراة الإياب يتولى إدارتها الصومايل عمر عبد القادر أرتان من الصومال.

ويعاونه كل من جيلبرت شيرويت وستيفان أونيانجو من كينيا، والحكم الرابع لويس ديجينيدو من بنين.

وللفيديو باملاك تيسيما من إثيوبيا، ويعاونه أحمد عبد العزيز من السودان، وكارين فومو أتشيمبونج من الكاميرون.

وجاءت مواعيد نهائي دوري أبطال إفريقيا كالآتي:

الذهاب يوم 24 مايو في ملعب لوفتس فيرسفيلد الساعة 4 مساء.

الإياب يوم 1 يونيو في ملعب الدفاع الجوي الساعة 7 مساء.