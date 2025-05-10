نهائي أبطال إفريقيا – الكشف بين حكام مواجهة بيراميدز وصنداونز.. ومواعيد المواجهتين

السبت، 10 مايو 2025 - 18:06

كتب : FilGoal

بيراميدز ضد الأهلي

أسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا بين ماميلودي صنداونز وبيراميدز إلى السوداني محمود إسماعيل.

ويلعب بيراميدز ضد صنداونز الجنوب إفريقي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويدير السوداني محمود إسماعيل مباراة الذهاب في جنوب إفريقيا، ويعاونه كل من محمد عبد الله وأحمد عبد الرازق من السودان.

أخبار متعلقة:
صراع الدوري - بيراميدز يهدي الأهلي الصدارة والزمالك يبتعد.. مباريات الفرق حتى النهاية أشرف نصار لـ في الجول: بيراميدز شعروا بأنهم سيحققون الفوز قبل اللقاء.. وهدفنا الكونفدرالية

والبوروندي باسيفيك ندابيها وينيمانا حكما رابعا.

وللفيديو الغاني دانيال لاريا ويعاونه ساليما موكانسانجا من رواندا وجابريال كامارا من السنغال.

أما مباراة الإياب يتولى إدارتها الصومايل عمر عبد القادر أرتان من الصومال.

ويعاونه كل من جيلبرت شيرويت وستيفان أونيانجو من كينيا، والحكم الرابع لويس ديجينيدو من بنين.

وللفيديو باملاك تيسيما من إثيوبيا، ويعاونه أحمد عبد العزيز من السودان، وكارين فومو أتشيمبونج من الكاميرون.

وجاءت مواعيد نهائي دوري أبطال إفريقيا كالآتي:

الذهاب يوم 24 مايو في ملعب لوفتس فيرسفيلد الساعة 4 مساء.

الإياب يوم 1 يونيو في ملعب الدفاع الجوي الساعة 7 مساء.

بيراميدز صنداونز دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
نحو كأس العالم.. موعد مباراة مصر للشباب أمام غانا والقنوات الناقلة بهدف شرف والآلة الحاسبة.. منتخب مصر للشباب على بعد خطوة من كأس العالم انتهت في أمم إفريقيا للشباب - مصر (1)-(0) تنزانيا.. إلى ربع النهائي تشكيل مصر للشباب - تعديلان من نبيه قبل موقعة التأهل أمام تنزانيا "كاف" يعتمد اشتراطات المدربين.. ويمنح مهلة ويهدد بالعقوبات حال التأهل.. تحديد منافس منتخب مصر في ربع نهائي كأس الأمم للشباب كأس الأمم للشباب - فرص مصر في التأهل كأفضل ثالث بعد عبور الكونغو.. وتونس تترقب كأس الأمم للشباب - السنغال تتأهل لربع لربع النهائي.. والكونغو تضمن أفضل ثالث
أخر الأخبار
لاتسيو يتعادل مع يوفنتوس بالوقت القاتل ويشعل المنافسة على التأهل لدوري الأبطال 2 دقيقة | الكرة الأوروبية
سلة – مواعيد نهائي دوري سوبر السيدات بين الأهلي وسبورتنج 15 دقيقة | كرة سلة
استقبل 153 هدفا و-21 نقطة.. أثار زلزال تركيا لا زالت مستمرة بعد عامين مع مالاطيا سبور 20 دقيقة | الكرة الأوروبية
هبوط بوخوم وهولستين كيل لدوري الدرجة الثانية الألماني 28 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - الأهلي يتمم اتفاقه لضم سيحا من المقاولون العرب ساعة | الدوري المصري
هرب من الهبوط واقترب من أوروبا.. فالنسيا يفوز على خيتافي بثلاثية ويقترب من المشاركة القارية ساعة | الدوري الإسباني
لا كسور.. الزمالك يكشف تطورات إصابة صبحي وناصر ماهر ساعة | الدوري المصري
رسالة وداع من بيسيرو لـ الزمالك وجماهيره ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - لجنة التظلمات تناقش قرارات الرابطة بشأن أزمة القمة.. والقرار الأقرب 2 منتخب الشباب يفقد الصدارة والوصافة.. وشرطان للتأهل كأفضل ثالث 3 هدية لـ منتخب مصر.. المغرب تفوز على تونس بثلاثية في أمم إفريقيا تحت 20 عاما 4 في الجول يكشف الجهاز المعاون للرمادي مع الزمالك