انتهت الدوري الإنجليزي - ساوثامبتون (0)-(0) مانشستر سيتي.. تعادل سلبي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ساوثامبتون ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.

ويحتل سيتي المركز الثالث برصيد 64 نقطة بفارق 3 نقاط عن أرسنال الثاني.

فيما يتذيل ساوثامبتون الترتيب برصيد 11 نقطة وتأكد هبوطه بالفعل.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــا.

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انتهت

ق 90+1: العارضة تمنع هدفا قاتلا من مرموش

ق 85: مشاركة مرموش

ق 64: تشتيت من على خط المرمى بعد تسديدة برناردو

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 32: ركلة حرة مباشرة ينفذها تمر أعلى العارضة

بداية اللقاء