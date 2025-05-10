انتهت الدوري الإنجليزي - ساوثامبتون (0)-(0) مانشستر سيتي.. تعادل سلبي
السبت، 10 مايو 2025 - 17:00
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ساوثامبتون ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.
ويحتل سيتي المركز الثالث برصيد 64 نقطة بفارق 3 نقاط عن أرسنال الثاني.
فيما يتذيل ساوثامبتون الترتيب برصيد 11 نقطة وتأكد هبوطه بالفعل.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــا.
--
انتهت
ق 90+1: العارضة تمنع هدفا قاتلا من مرموش
ق 85: مشاركة مرموش
ق 64: تشتيت من على خط المرمى بعد تسديدة برناردو
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 32: ركلة حرة مباشرة ينفذها تمر أعلى العارضة
بداية اللقاء
نرشح لكم
جوارديولا: لم نتوقع ما فعله ساوثامبتون.. ولذلك شارك هالاند في اللقاء كاملا الاستحواذ لا يفيد بدون أهداف.. ساوثامبتون يتعادل مع مانشستر سيتي سلبيا تشكيل مانشستر سيتي - عودة هالاند تقود مرموش للدكة أمام ساوثامبتون صلاح: أود الفوز بالكرة الذهبية لشعبي.. وكانت علاقتي متوترة مع ماني ولكن مواعيد مباريات السبت 10 مايو - مباراة في الدوري.. ومانشستر سيتي وقمة إيطالية عودة دربي تاين وير تقترب؟ سندرلاند ينتصر على كوفنتري في ملحق الدوري الإنجليزي ذا أثليتك: أرسنال يبدأ مفاوضات تجديد تعاقد ساليبا كالتشيو ميركاتو: أرسنال يضع رافائيل لياو ضمن أهدافه الصيفية