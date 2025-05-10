استراحة الدوري الإنجليزي - ساوثامبتون (0)-(0) مانشستر سيتي.. نهاية الشوط الأول
السبت، 10 مايو 2025 - 17:00
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ساوثامبتون ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.
ويحتل سيتي المركز الثالث برصيد 64 نقطة بفارق 3 نقاط عن أرسنال الثاني.
فيما يتذيل ساوثامبتون الترتيب برصيد 11 نقطة وتأكد هبوطه بالفعل.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــا.
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نهاية الشوط الأول
ق 32: ركلة حرة مباشرة ينفذها تمر أعلى العارضة
بداية اللقاء
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