استراحة الدوري الإنجليزي - ساوثامبتون (0)-(0) مانشستر سيتي.. نهاية الشوط الأول

السبت، 10 مايو 2025 - 17:00

كتب : FilGoal

هدف إرلينج هالاند مع مانشستر سيتي ضد ساوثامبتون

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ساوثامبتون ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.

ويحتل سيتي المركز الثالث برصيد 64 نقطة بفارق 3 نقاط عن أرسنال الثاني.

فيما يتذيل ساوثامبتون الترتيب برصيد 11 نقطة وتأكد هبوطه بالفعل.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــا.

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نهاية الشوط الأول

ق 32: ركلة حرة مباشرة ينفذها تمر أعلى العارضة

بداية اللقاء

مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي ساوثامبتون
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