توضيح وتساؤل.. أول رد من صبحي وعواد بعد قرار الزمالك

السبت، 10 مايو 2025 - 16:02

كتب : FilGoal

محمد عواد - حارس مرمى الزمالك

أوضح محمد صبحي حارس مرمى الزمالك أنه لم يقصد الإساءة للزمالك خلال مباراة سيراميكا كليوباترا، فيما تسائل محمد عواد عما بدر منه خلال اللقاء.

محمد صبحي

النادي : الزمالك

محمد عواد

النادي : الزمالك

الزمالك
الدوري المصري

وقرر وائل القباني مدير الكرة بنادي الزمالك تحويل محمد عواد للشؤون القانونية ولفت نظر محمد صبحي بسبب ما بدر منهما خلال مباراة الفريق ضد سيراميكا كليوباترا. (طالع التفاصيل)

وكتب صبحي عبر حسابه على "إنستجرام"

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"احترم كيان نادي الزمالك وشرف كبير أنني لاعب بالنادي العظيم والكبير، وأنا لم أقصد من بعيد أو قريب الإساءة للنادي ولا لجماهيره ولا قميص نادي الزمالك العظيم.

كل ما في الأمر أنني الفترة الماضية كنت أركز جدا في التدريبات وأعمل على نفسي بكل اجتهاد وعندما شاركت في مباراة سيراميكا، الحمد لله تعرضت للإصابة وخرجت وهذا كان سبب حزني وكان التوضيح مهم منعا لنشر أخبارا غير صحيحة بالمرة.

عاش نادي الزمالك وعاشت جماهيره العظيمة".

وكتب عواد عبر حسابه على "فيسبوك"

"أريد معرفة ما بدر مني!".

وتعادل الزمالك في أول مباراة تحت قيادة أيمن الرمادي مديره الفني الجديد بنتيجة 2-2 مع سيراميكا كليوباترا في الجولة 5 من المرحلة النهائية للدوري المصري.

وقرر القباني بالتنسيق مع الرمادي تحويل عواد للتحقيق أمام الشؤون القانونية بالنادي، بسبب ما بدر منه خلال اللقاء وبناءً على نتيجة التحقيق سيتم اتخاذ ما يلزم من قرارات وفقا للوائح المتبعة في النادي.

كما وجّه لفت نظر لمحمد صبحي نظرا لما بدر منه خلال اللقاء وتم الحديث مع الحارس والذي أكد أن تصرفه بدافع الضيق من الإصابة التي تعرض لها ورغبته في استكمال المباراة، وأضاف أنه يكن كل التقدير والاحترام لنادي الزمالك.

يأتي ذلك لفرض حالة من الانضباط والالتزام داخل الفريق ورفض أي محاولة من أي لاعب للخروج عن النص.

وكان صبحي قد بدأ المباراة أساسيا وتعرض للإصابة في الشوط الثاني وعوضه عواد حتى نهاية المباراة التي انتهت بالتعادل.

ويستعد فريق الزمالك للقاء بيراميدز المقرر له يوم الثلاثاء المقبل في الجولة السادسة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 41 نقطة ويبتعد عن بيراميدز الوصيف بـ 6 نقاط وعن الأهلي المتصدر بـ8 نقاط.

محمد عواد محمد صبحي الدوري المصري الزمالك
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