توضيح وتساؤل.. أول رد من صبحي وعواد بعد قرار الزمالك
السبت، 10 مايو 2025 - 16:02
كتب : FilGoal
أوضح محمد صبحي حارس مرمى الزمالك أنه لم يقصد الإساءة للزمالك خلال مباراة سيراميكا كليوباترا، فيما تسائل محمد عواد عما بدر منه خلال اللقاء.
محمد صبحي
النادي : الزمالك
محمد عواد
النادي : الزمالك
وقرر وائل القباني مدير الكرة بنادي الزمالك تحويل محمد عواد للشؤون القانونية ولفت نظر محمد صبحي بسبب ما بدر منهما خلال مباراة الفريق ضد سيراميكا كليوباترا. (طالع التفاصيل)
وكتب صبحي عبر حسابه على "إنستجرام"
"احترم كيان نادي الزمالك وشرف كبير أنني لاعب بالنادي العظيم والكبير، وأنا لم أقصد من بعيد أو قريب الإساءة للنادي ولا لجماهيره ولا قميص نادي الزمالك العظيم.
كل ما في الأمر أنني الفترة الماضية كنت أركز جدا في التدريبات وأعمل على نفسي بكل اجتهاد وعندما شاركت في مباراة سيراميكا، الحمد لله تعرضت للإصابة وخرجت وهذا كان سبب حزني وكان التوضيح مهم منعا لنشر أخبارا غير صحيحة بالمرة.
عاش نادي الزمالك وعاشت جماهيره العظيمة".
وكتب عواد عبر حسابه على "فيسبوك"
"أريد معرفة ما بدر مني!".
وتعادل الزمالك في أول مباراة تحت قيادة أيمن الرمادي مديره الفني الجديد بنتيجة 2-2 مع سيراميكا كليوباترا في الجولة 5 من المرحلة النهائية للدوري المصري.
وقرر القباني بالتنسيق مع الرمادي تحويل عواد للتحقيق أمام الشؤون القانونية بالنادي، بسبب ما بدر منه خلال اللقاء وبناءً على نتيجة التحقيق سيتم اتخاذ ما يلزم من قرارات وفقا للوائح المتبعة في النادي.
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